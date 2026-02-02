عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية اجتماعها الأول لعام 2026 في مركز شرطة المدام الشامل، برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة، وبحضور العقيد مطر سلطان الكتبي مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات العاملة في المنافذ الحدودية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات حركة القادمين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية بإمارة الشارقة لعام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين أكثر من سبعة ملايين وستمائة ألف مسافر، بما يعكس النمو المتواصل في حركة العبور وأهمية تعزيز الجاهزية التشغيلية والأمنية للمنافذ.

وتصدّر منفذ خطمة ملاحة الحدودي حركة العبور بواقع خمسة ملايين ومئتين وتسعين ألف مسافر، مسجّلًا نموًا بنحو 8٪ مقارنة بعام 2024، فيما بلغ عدد المسافرين عبر منفذ المدام الحدودي نحو 351 ألف مسافر، إضافة إلى ما يزيد على مليوني مسافر عبر نقاط دبا الحصن الحدودية.

كما ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل في المنافذ الحدودية، شملت متطلبات الجهات الأمنية والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة الأداء والجاهزية التشغيلية.

وعقب الاجتماع، قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى منفذ المدام الحدودي، حيث اطلعت على الأعمال الجارية لتطوير البنية التحتية القائمة في المنفذ، استعدادًا لتفعيل عمليات التخليص الجمركي واستقبال البضائع الواردة والصادرة بمختلف أنواعها.

ومن ضمن أعمال التطوير الجارية، تركيب جهاز فحص الشاحنات بالأشعة، بما يدعم جاهزية المنفذ لعمليات التخليص الجمركي، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية وتنظيمية شاملة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة، ضمن الأعمال التي تتولى تنفيذها هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وفي ختام الزيارة، ثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، مشيدةً بتعاونها ودورها الفاعل في تنفيذ أعمال التحسين والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة منفذ المدام الحدودي وتعزيز انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية