شريف العلماء: كفاءة مراكز البيانات ركيزة لتنافسية الإمارات واستدامة بنيتها التحتية الرقمية

طارق سلطان: الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاح مواكبة التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي

حسن النقبي: ملتزمون بتوسيع البنية التحتية الرقمية بشكل مستدام يواكب متطلبات الذكاء الاصطناعي

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالشراكة مع شركة خزنة لمراكز البيانات، إحدى المنصات العالمية الرائدة في البنية التحتية الرقمية، وشركة أجيليتي، الرائدة عالمياً في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، عن إطلاق مشروع نوعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها شركة Phaidra في مراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الوطنية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويُجسّد الإعلان عن المشروع، الذي أُطلق ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، الترجمة العملية لمذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة أجيليتي، والهادفة إلى بناء شراكات استراتيجية ترفع كفاءة الطاقة وتعزز تنافسية دولة الإمارات في منظومات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى تقييم تطبيق أنظمة تحكم ذكية متقدمة طورتها شركة Phaidra، في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة والعمليات الصناعية، حيث تتمتع هذه التقنيات بقدرات متقدمة على إدارة أنظمة الطاقة والتبريد وأحمال التشغيل المعقدة التي تشكل العمود الفقري لمراكز البيانات الحديثة، في وقت يشهد فيه العالم نمواً متسارعاً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يصاحبها من ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة ومتطلبات الأداء.

من جانبه، أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تعزيز كفاءة البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولا سيما مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُعد محوراً أساسياً في أجندة التنافسية والاستدامة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار تبني حلول تقنية متقدمة وعملية تسهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية واستدامة البنية التحتية، وترسيخ ريادة الدولة في تطوير الجيل الجديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح سعادته، أن الشراكة الاستراتيجية للوزارة وخزنة وأجيليتي تتيح تقييم فرص توسيع نطاق تطبيق حلول التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وكفاءة الطاقة، انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

بدوره، قال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي:" إن هذه المبادرة تعكس أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الرقمية والفيزيائية عالمياً"، لافتاً إلى أن كفاءة البنية التحتية أصبحت عاملاً حاسماً مع توسع أحمال الذكاء الاصطناعي، وأن أنظمة التحكم الذكية المتقدمة تمكّن من تشغيل بيئات الطاقة والتبريد المعقدة كنظم متكاملة وقابلة للتكيّف، بما يعزز الكفاءة والمرونة والجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، ويدعم طموح دولة الإمارات في الريادة.

وأكد حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة لمراكز البيانات، أن الطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل متطلبات مراكز البيانات الحديثة بشكل جذري، مشيراً إلى أن المشروع يجسد التزام الشركة بالتوسع المستدام، وتعزيز الكفاءة الذكية من خلال التعاون، بما يضمن أن تكون البنية التحتية الداعمة للنمو الرقمي والذكاء الاصطناعي مستدامة بقدر ما هي متقدمة وقوية.

وقال النقبي:" ستسهم مشاركة خزنة بخبراتها التشغيلية في مراكز البيانات فائقة النطاق في دعم تقييم وتطبيق نماذج التعلم المعزز التي تطورها Phaidra ضمن عدد من مواقع التشغيل المختارة، حيث سيركز المشروع على دراسة فرص خفض استهلاك الطاقة، وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بأنظمة التبريد، وتعزيز مستويات السلامة والمرونة والموثوقية للبنية التحتية الحيوية، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة".

