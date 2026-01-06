جدة: احتفت الخطوط السعودية بمرور عام على إطلاق برنامج «نجم الضيافة»، وهو برنامج تكريمي يركز على الضيافة، ويهدف إلى الاحتفاء بأفراد أطقم الضيافة الجوية الذين تعكس خدماتهم الضيافة السعودية الأصيلة والتميّز في أداء الخدمة.

وانطلق برنامج «نجم الضيافة» في يناير 2025، ويعكس البرنامج توجه "السعودية" في استراتيجية تجربة الضيف، من خلال ترسيخ الضيافة السعودية الأصيلة عبر مختلف مراحل الرحلة، ودعم جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمة.

وبموجب البرنامج، يتم تكريم أفراد أطقم الضيافة الجوية الذين يُظهرون مستويات عالية من التميّز والاحترافية في تقديم الخدمة، حيث يُمنح المتميزون منهم «وسام والنِعم»، وهو أعلى مستوى من التكريم ضمن برنامج «نجم الضيافة».

وأوضح رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسين ديميتروف أن الضيافة السعودية تُعد إحدى أبرز ما يميز المملكة العربية السعودية وشعبها، مشيراً إلى أن برنامج «نجم الضيافة» يكرّم أفراد أطقم الضيافة الجوية الذين تركت خدماتهم أثراً إيجابياً ودائماً لدى الضيوف من خلال تقديمهم مستويات عالية من العناية والاحترافية.

وخلال عامه الأول، تم تطبيق برنامج «نجم الضيافة» عبر عمليات أطقم الضيافة الجوية في "السعودية"، حيث أُقيمت مناسبات تكريمية للاحتفاء بأفراد الطواقم الذين بلغوا أعلى مستويات البرنامج. ومن المقرر تنظيم احتفالات إضافية في مراكز تشغيلية أخرى مع استمرار توسع البرنامج.

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

