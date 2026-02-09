إبراهيم فكري:

تشكل هذه الخطوة جزءاً من مساعي الوزارة لترسيخ معايير مهنية موحدة للتدريب السريري، تسهم في دعم استدامة القطاع الصحي ورفع كفاءته

الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدليل الاسترشادي للتدريب السريري،الخاص بطلبة التعليم العالي، والذي يحدد المتطلبات الأساسية والتوقعات من إقامة شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي، ومواقع التدريب السريري؛ بما يضمن تقديم تجارب تعليمية وعملية عالية الجودة لطلبة برامج المهن الصحية.

ويهدف الدليل إلى تنظيم التدريب السريري، كأحد المكونات المحورية في برامج تعليم المهن الصحية، وذلك من خلال توفير إطار موحد، يضمن تكامل الجانبين النظري والعملي، ويعزز أهمية التدريب السريري كجسر حيوي يربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وقادرة على ممارسة المهنة بكفاءة.

وفي هذا الصدد قال سعادة إبراهيم أحمد فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: "يأتي اعتماد هذا الدليل الاسترشادي استكمالاً لقرار الوزارة الأخير بشأن حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي، فيما يتعلق بالتدريب العملي للطلبة، وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الصحي في الدولة، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي؛ لضمان إعداد كفاءات وطنية متميزة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي".

وأضاف: "تشكل هذه الخطوة جزءاً من مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ معايير مهنية موحدة للتدريب السريري، تسهم في دعم استدامة القطاع الصحي ورفع كفاءته، وتواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وصحية متكاملة، تلبي احتياجات التنمية المستقبلية".

وزارة الصحة: التدريب ركيزة لبناء كوادر صحية

من جانبه اعتبر سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتماد الدليل الاسترشادي للتدريب السريري خطوة محورية لترسيخ منظومة وطنية متكاملة لإعداد الكوادر الصحية، ترتكز على جودة الممارسة المهنية، وتعزز جاهزية العاملين في القطاع الصحي، منذ المراحل التعليمية الأولية بالجامعات، موضحاً أن توحيد الأطر المنظمة للتدريب السريري يعزز الاتساق بين مخرجات التعليم الصحي واحتياجات المنظومة الصحية، ويضمن تطوير مهارات سريرية قائمة على الكفاءة، والمسؤولية المهنية، وسلامة المرضى، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشار سعادته إلى أن التدريب السريري ركيزة أساسية في بناء كوادر صحية قادرة على الاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، ودعم استدامة النظام الصحي الوطني، لافتاً إلى أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات التعليمية والصحية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير سياسات صحية قائمة على المعرفة والأدلة العلمية.

المعهد الوطني للتخصصات الصحية: الدليل يعزز مخرجات التعليم الصحي

بدوره قال سعادة الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، إن إصدار الدليل الاسترشادي للتدريب السريري يُعد خطوة محورية نحو الارتقاء بجودة التدريب العملي في المستشفيات ومواقع الرعاية الصحية، بما يضمن توفير تجارب تدريبية منظمة وذات معايير موحدة لطلبة الكليات الصحية. ويأتي هذا الدليل تأكيدًا على التزام المعهد بدعم مخرجات التعليم الصحي، ورفع كفاءة المتدربين، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، بما يمكنهم من الاندماج الفاعل في القوى العاملة الصحية والمساهمة بكفاءة في دعم واستدامة القطاع الصحي في الدولة.

محددات الدليل

وتطبق الإرشادات الواردة في الدليل على جميع برامج تعليم المهن الصحية في مختلف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، والتي تتطلب تدريباً سريرياً وعملياً، كجزء من متطلبات استكمال البرنامج الأكاديمي، مع استثناء برامج التدريب الإلزامي بعد التخرج، مثل سنة الامتياز إلى جانب برامج الإقامة والزمالة.

كما يركز الدليل على أهمية التدريب السريري المنظم، لما يوفره من فرص حقيقية للطلبة، لاكتساب الخبرة العملية في بيئات العمل، وفهم ديناميكيات القطاع الصحي، وتطوير المهارات المهنية والسلوكية، بما يدعم جاهزيتهم للنجاح المهني على المدى الطويل. كما يسهم التدريب السريري في تعزيز دور منشآت الرعاية الصحية في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي.

حوكمة التدريب.. وتكامل الأدوار

ويشتمل الدليل على منظومة حوكمة متكاملة للتدريب السريري، تقوم على سياسات ومعايير واضحة لتنظيم التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم، ضمن بيئة تعليمية قائمة على التقييم في موقع العمل. وتشمل هذه المنظومة أدوار مؤسسات التعليم العالي، والمشرفين الأكاديميين، ومنشآت الرعاية الصحية، إلى جانب دور الوزارة في الإشراف وضمان الجودة ومواءمة التدريب مع الاستراتيجيات الوطنية واحتياجات سوق العمل في الوقت الحالي والمستقبل.

ويشدد الدليل على ضرورة إبرام شراكات رسمية وموثقة بين مؤسسات التعليم العالي وأماكن التدريب السريري، وذلك من خلال اتفاقيات ملزمة تحدد نطاق التدريب، والطاقة الاستيعابية، ومؤهلات المشرفين، وآليات التقييم، والمسؤوليات القانونية والتأمينية، بما يضمن استمرارية التدريب دون التأثير على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما يولي الدليل أهمية خاصة لبيئة التدريب السريري، وذلك من خلال التأكيد على توفير إشراف سريري مؤهل، وموارد تعليمية مناسبة، وتجارب تدريبية متدرجة قائمة على الكفاءات، تبدأ بالملاحظة وتنتهي بالممارسة العملية المباشرة، وفقاً للمستوى الأكاديمي للطلبة.

ويتضمن الدليل آليات واضحة لتوثيق تجربة التدريب السريري، من خلال أنظمة تتبع منهجية تشمل تسجيل المهام والتقييمات والملاحظات، بما يتيح الرصد المستمر لتقدم الطلبة، والكشف المبكر عن التحديات، وإيجاد حلول فعالة لها، وتعزيز التحسين المستدام لمخرجات التدريب.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت مؤخراً قراراً وزارياً ينظم حوكمة التدريب العملي لطلبة التعليم العالي، وأطلقت دليلاً إرشادياً بهدف توفير إطار وطني موحد يحدد مسؤوليات وأدوار المؤسسات الأكاديمية والجهات التدريب والطلبة، مع توفير آليات إشراف ومتابعة واضحة تضمن فعالية وجودة كافة برامج التدريب العملي في الدولة.

