أكدت الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأهمية الاستراتيجية لتسريع وتيرة تنويع التجارة خارج نطاق الهيدروكربونات، باعتباره مساراً محورياً لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط. وجددت الشركة التزامها بدعم هذا التحول من خلال تمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للشركات العاملة في دولة الإمارات عبر حلولها المبتكرة في إدارة الائتمان والمخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة كراعٍ استراتيجي للدورة السادسة والعشرين من مؤتمر "جي تي آر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في أبراج الإمارات بدبي. وخلال المشاركة، خصّصت الاتحاد لائتمان الصادرات جناحاً لعرض أحدث خدماتها وحلولها الائتمانية المتقدمة، والتعريف بمبادراتها الهادفة إلى دعم المصنعين والمصدّرين في الدولة. كما سلطت الضوء على حلولها الائتمانية المبتكرة المصممة لتعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكانت قد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 3.8 تريليون درهم للمرة الأولى في عام 2025، أي قبل موعدها بخمس سنوات، بزيادة وصلت إلى 26.8% مقارنة بالعام السابق. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع 234.4 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و12% مقارنة بالربع الثالث من 2025. وفي إطار مساهمتها في هذا النمو، دعمت الاتحاد لائتمان الصادرات المصدّرين المحليين عبر 33 قطاعاً في 115 سوقاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني "AA-" (قوي جدًا) من وكالة فيتش للعام الثامن على التوالي، ما يعكس تنامي الثقة بحلولها المالية وأهميتها المتزايدة في دعم الصادرات والتجارة الخارجية.

وشارك هيثم الخزاعلة، مدير الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، في جلسة ضمن المؤتمر بعنوان "نظرة مستقبلية على المنطقة: كيف يمكن للشرق الأوسط تنويع تجارته"، تناولت تنويع التجارة كأولوية استراتيجية ومحرك رئيسي للمرونة الاقتصادية طويلة الأمد، مع تسليط الضوء على توجه المنطقة نحو تصدير مجموعة أوسع من السلع والخدمات المصنعة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وخلال الجلسة، قال هيثم الخزاعلة: "إن توسيع الشراكات الدولية يمكّن اقتصادات الشرق الأوسط من الحفاظ على استمرارية التجارة وتعزيز التنافسية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة. ومع ازدياد الاتفاقيات التجارية، نشهد طفرة في الاستثمارات الموجهة للموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والمنصات الرقمية، ما يرسّخ المنطقة في سلاسل القيمة العالمية بعيداً عن الهيدروكربونات".

وسلطت الجلسة أيضاً الضوء على دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين النمو غير النفطي من خلال دعم المصدّرين في مختلف القطاعات عبر حلول تأمين وإعادة تأمين مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم، وأكدت على حرص الشركة على تعزيز الثقة في التجارة عبر الحدود وتسهيل الوصول إلى تمويل تنافسي، من خلال حماية الشركات من المخاطر التجارية والسياسية. وتسهم تدفقات الصادرات المتنوعة في تحسين جودة الائتمان وتوفير استقرار أكبر لمنظومة التجارة، ما يمكّن الشركات من التوسع والمساهمة في التحول الاقتصادي الوطني.

علاوة على ذلك، تطرقت الجلسة إلى توسّع الروابط التجارية بين دولة الإمارات والاقتصادات الآسيوية الكبرى، ولا سيما الصين والهند، اللتين تشكلان محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة للتجارة غير النفطية. وفي هذا السياق، تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) تعزيز الوصول إلى الأسواق ورفع التنافسية، مع توافق قوي في قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة والأغذية الزراعية. كما يسهم توسيع الروابط التجارية جغرافياً في التقليل من مخاطر التركّز ويدعم نمواً تجارياً مستداماً وقابلاً للتوسع.

كما شددت النقاشات على أهمية التكامل الإقليمي في دفع مسار التنويع، إذ إن تحسين شبكات الخدمات اللوجستية، والمنصات الرقمية للتجارة، وتوحيد الإجراءات الجمركية يسهم في خفض تكاليف المعاملات وزيادة القدرة على التنبؤ. وتوفر التجارة الإقليمية نقاط دخول أقل مخاطرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكّل عنصر استقرار خلال الاضطرابات العالمية. كما يؤدي تعزيز الترابط الإقليمي إلى تعزيز المرونة دفع النمو المشترك.

وتجسد مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مؤتمر "جي تي آر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 مسيرتها الناجحة في دعم المصدّرين عبر قطاعات وأسواق متعددة. ومع تصنيف ائتماني دولي قوي ومحفظة متنامية تعكس ثقة السوق، تواصل الشركة تعزيز دورها الإقليمي والعالمي في مجال ائتمان الصادرات وإدارة المخاطر.

