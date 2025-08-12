أبوظبي: احتفت الهيئة الاتحادية للضرائب باليوم الدولي للشباب، مؤكدةً أن الكفاءات الشابة تمثل حجر الزاوية في مسيرة التطوير المؤسسي، والقوة الدافعة لابتكار الحلول وتعزيز تنافسية العمل الحكومي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل. وأوضحت الهيئة أن الاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لتولي أدوار قيادية وتخصصية يُعدّ من أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنهم المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة وريادة الدولة على الساحة العالمية.

وأعلنت الهيئة عن أحدث إحصاءاتها التي تجسّد التزامها الاستراتيجي بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم ليكونوا شركاء فاعلين في قيادة المستقبل، إذ يشكل الشباب 70.5% من إجمالي موظفي الهيئة، منهم 87% من المواطنين، في تأكيد على الدور المحوري للكفاءات الوطنية الشابة في تطوير منظومة العمل الضريبي وتعزيز تنافسية الدولة. كما تُشكل الإناث 56% من الكوادر الشابة، ما يعكس الحضور المؤثر للمرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في مختلف مجالات العمل داخل الهيئة، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين وبناء بيئة عمل شاملة ومحفزة.

كما أظهرت الإحصاءات أن الشباب يشغلون 33% من الوظائف الإشرافية والقيادية، ويشكلون 80% من الوظائف التخصصية، و81% من الوظائف الضريبية، بينما يحمل 84% منهم مؤهلاً جامعياً فأعلى. وتؤكد هذه الأرقام أن الهيئة لا تكتفي باستقطاب الكفاءات الشابة فحسب، بل تعمل على تمكينهم في مواقع صنع القرار وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تعزز دورهم في الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية الإمارات في إعداد جيل قيادي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة فرص جديدة للتنمية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن شباب الإمارات هم عماد المستقبل، ونفخر بأن الهيئة تُمثل نموذجاً يحتذى به في تمكينهم وتوفير البيئة التي تتيح لهم الإبداع والمشاركة في صنع القرارات وتطوير السياسات. إن احتفالنا بيوم الشباب العالمي هو رسالة تقدير لدورهم الريادي، وتأكيد على التزامنا برؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في طاقاتهم وتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف سعادته: "نحرص في الهيئة على توفير بيئة عمل ملهمة تحتضن طاقات الشباب، وتمنحهم فرص التدريب المستمر وتطوير المهارات، والمشاركة في صياغة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل."

وقال سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن تحقيق هذه النسب العالية لتمثيل الشباب في الهيئة جاء نتيجة استراتيجية واضحة تقوم على استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من تولي مهام قيادية وتخصصية تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في قدراتهم، وتزويدهم بالأدوات والفرص التي تساعدهم على الابتكار وتقديم قيمة مضافة للعمل الحكومي".

من جانبه أشار عيسى الرئيسي رئيس مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أهمية دور الشباب في الهيئة، وقال: "تُعد فئة الشباب القلب النابض لمسيرة التطوير والتحول التي تشهدها الهيئة، ويتجاوز دورهم مجرد المشاركة إلى قيادة المشاريع التحولية التي ترسم ملامح المستقبل، ونحن في مجلس الشباب نحرص على أن تكون أصوات الشباب مسموعة وأفكارهم مطبقة على أرض الواقع، إيماناً بقدرتهم على دفع عجلة الابتكار في مختلف خدمات الهيئة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة تواكب تطلعات دولة الإمارات نحو حكومة أكثر كفاءة وابتكاراً. إننا نؤمن بأن تمكين الشباب ليس خياراً، بل ضرورة لضمان استدامة الإنجازات وتسريع وتيرة التطوير المؤسسي."

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن سياساتها وبرامجها الموجهة لاستقطاب الكفاءات الشابة وتطويرها تنطلق من رؤية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة في إعداد جيل من القيادات المستقبلية القادرة على استشراف التحديات وصناعة الفرص، والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار وجودة الحياة، بما يضمن استدامة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:

-انتهى-

#بياناتحكومية