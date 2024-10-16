الشارقة: واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وعقدت في الشارقة ورشة العمل الثالثة المُخَصَّصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن هذه الورشة جاءت ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي بدأت في فبراير الماضي والمُستمرة حتى نهاية العام الحالي، وتتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة، وتتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات من خلال برامج توعوية مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.

وأشارت إلى أن ورشة العمل شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 550 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم ممثلو الهيئة خلالها شرحًا مفصلًا حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على الالتزامات الضريبية المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة، حيث قدم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاَ حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و"تسهيلات الأعمال الصغيرة"، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

وأكد ممثلو الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، وأوضحوا الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وأحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، وأجاب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين في ورشة العمل.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص) إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 أكتوبر الحالي 2024 تجنبًا للغرامات الإدارية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال الذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها مُشيرة إلى أهمية اطلاع الخاضعين لضريبة الشركات على المعلومات والبيانات المتوفرة بهذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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