خالد البستاني: دور محوري للمرأة الإماراتية في تطوير العمل الضريبي بجميع قطاعاته

دبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة تعزيز سياساتها للمحافظة على التوازن الوظيفي بين الجنسين الذي نجحت في تحقيقه منذ انطلاقتها قبل أكثر من 8 سنوات، تعزيزاً لمساهمتها في بناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الريادي في مسيرة التنمية الوطنية عبر مُساهماتها الفعَّالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: "رسالتنا في هذا اليوم أن تمكين المرأة ليس مجرد مُبادرة، بل هو نهج راسخ نستلهمه من قيادتنا الرشيدة، ونترجمه في الهيئة إلى واقع ملموس عبر منح الفرص للموظفات للقيادة والإبداع والمُساهمة في صنع المستقبل".

وأضاف سعادته: "يُعد القطاع الضريبي من القطاعات التخصُّصية التي تتطلب مهارات خلاقة، وقدر عالي من الدقة والكفاءة المهنية. وكبقية المجالات التي تميزت فيها؛ نجحت المرأة الإماراتية في القيام بدور محوري في تطوير العمل الضريبي، ونفخر بأن فريق عمل الهيئة يضم حالياً 327 موظفة مواطنة في جميع قطاعات العمل، وفي مختلف المستويات الوظيفية، بما يقدر بنحو 45% من إجمالي عدد العاملين".

واختتم سعادة خالد البستاني، قائلاً: "تنتهج الهيئة الاتحادية للضرائب استراتيجية شاملة لإدارة كفاءاتها البشرية بإعطاء الأولوية لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر، لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد. ونجحت هذه الاستراتيجية في تسجيل مُعدلات نمو متواصلة في نسبة التوطين، كما نجحت في تلبية معايير التوازن بين الجنسين في الهيكل الوظيفي للهيئة، حيث تشكل المواطنات نسبة كبيرة من الهيكل الوظيفي، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الموظفات المواطنات من إجمالي العاملين بحدود 45% في المجالات التخصُّصية وفي القطاع الضريبي، وبلغت النسبة ذاتها للحاصلات على مؤهلات جامعية فأعلى، كما تشغل المواطنات نحو 30% من الوظائف القيادية الفعالة في مواقع صُنع القرار بالهيئة".

وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتنظيم العديد من الفعاليات احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية بمشاركة عدد كبير من موظفات الهيئة؛ من بينها المنتدى النسائي السنوي، وجلسة حوارية استضافت نساء إماراتيات من جميع الأعمار ومناحي الحياة لاستعراض قصص نجاحِهنَّ وتميُّزِهنَّ، كما تم تنظيم فعالية قائمة طعام تراثية أعدتها الطاهية الإماراتية موزة المطروشي.

عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

