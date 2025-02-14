محمد بن هادي الحسيني: الاتفاقيات الموقعة تعكس حرص الإمارات على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 التي اختتمت اليوم في دبي.

التعاون المالي

وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة الى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.

ووقع المذكرة عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي معالي محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية.

حماية وتشجيع الاستثمار

وتهدف اتفاقيتيا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية. كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقع اتفاقية سريلانكا عن جانب سريلانكا معالي فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، ووقع اتفاقية إسواتيني عن الجانب الإسواتيني معالي منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.

وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.

بيئة جاذبة

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: " تعكس الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة. فالتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة."

وأضاف معاليه: "تأتي اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا في إطار سعي الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، وتوفير بيئة قانونية تحمي الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل، وخلق فرص اقتصادية تسهم في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف."

وأكد معالي محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، أهمية اتفاقية التعاون في المجال المالي مع الإمارات، في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وقال: "تمثل العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتعاون الاستراتيجي والتكامل في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام و يعود بالنفع على مواطني البلدين الشقيقين".

من جهته، قال معالي منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة في مملكة إسواتيني: "يمثل توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إنجازاً استراتيجياً يُعزز الشراكة المتينة بين مملكة إسواتيني ودولة الإمارات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المستدام. فهي تضع إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن حماية الاستثمارات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تُشجع على الابتكار والنمو. وتعكس هذه الاتفاقية حرص البلدين على تعزيز الفرص الاقتصادية، وترسيخ دعائم التنمية المشتركة بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، وتؤكد التزام البلدين ببناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة تُعزز ثقة المستثمرين.".

وقال معالي فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة في سريلانكا: "يمثل توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات وسريلانكا، وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لجهود مشتركة ومناقشات جرت بين الجانبين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تشجيع المستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسريلانكا على طريق التجارة البحرية في المحيط الهندي، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات كما أننا نؤكد حرصنا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الإماراتيين".

-انتهى-

#بياناتحكومية