القاهرة، مصر - افتتح QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، فرعه الجديد بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، كما قام بتطوير مستشفى منية النصر المركزي، بما يعزز ريادته في السوق المصرفية المصرية وتعزيز حصته السوقية من جهة، ويؤكد التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد تأكيدًا على التزام البنك بتسهيل وصول العملاء لخدماته ومنتجاته في مختلف المحافظات وتوسيع قاعدة فروعه، بما يسهم في تعزيز التجربة المصرفية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وسيتيح الفرع، الذي يتميز بتصميمه العصري، أحدث الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات وتقريب الخدمات الأساسية مثل فتح الحسابات، وطلبات التمويل، والاستشارات المالية، بالتوازي مع القنوات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية متكاملة.

كما سيقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال حلول مالية مبتكرة تساعدهم على إدارة أعمالهم وتنمية استثماراتهم، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من القيادات التنفيذية في مقدمتهم اللواء / طارق مرزوق عبد الغني - محافظ الدقهلية، والأستاذ / محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وقيادات البنك.

ومن جهة أخرى، قام QNB مصر بتطوير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، في خطوة تعكس التزامه بدوره كشريك فاعل في تحسين جودة الحياة لاسيما من خلال دعم القطاع الصحي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيته المجتمعية.

وفي هذا الإطار قام البنك بتحديث البنية التحتية وتوفير التجهيزات الطبية في المركز الذي يخدم أكثر من 56.000 مستفيد في منية النصر والمناطق المحيطة بها.

وتعكس هذه المشاركة ريادة مجموعة QNB في إثراء حياة المجتمعات التي تعمل فيها حيث تُمثل المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية متأصلة في أعمالها.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق عبد الغني، محافظ الدقهلية أن افتتاح فرع QNB مصر بمنية النصر، يمثل إضافة مهمة للقطاع المصرفي بالمركز، ويسهم في توفير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وإدارة البنك لإنجاز المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة لإقامة الفرع وفق أحدث المعايير، بما يعكس اهتمام المؤسسات المصرفية بالتوسع في مختلف مراكز المحافظة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر:" يمثل افتتاح هذا الفرع الجديد خطوة جديدة في تنفيذ خطتنا الهادفة لتعزيز تواجد البنك في مختلف المحافظات والوصول بمنتجاتنا وخدماتنا المصرفية إلى شريحة أوسع من العملاء لتلبية مختلف احتجاجاتهم المالية وتقديم تجربة مصرفية تتخطى توقعاتهم. كما نفخر بمشاركتنا في تطوير مستشفى منية النصر المركزي في إطار التزامنا بدعم القطاع الصحي في الدولة، تماشياً مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة."

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