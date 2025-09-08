المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تنظّم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشراكة مع جامعة الخليج العربي، ورشة عمل تدريبية رائدة بعنوان "التقنيات الناشئة للإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي" خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري في حرم جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، وذلك بهدف نأمين مستقبل مائي مستدام.

وتأتي هذه الورشة التدريبية الثالثة ضمن البرنامج التدريبي لتطوير قدرات المختصين في قطاع المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الجامعة والأمانة العامة، حيث سبقت هذه الورشة التدريبية الأولى حول "الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2035" والثانية حول "استخدام النمذجة الرياضية الديناميكية في تخطيط وإدارة الموارد المائية".

يشارك في هذه الورشة التدريبية 22 مختصًا من الذين يعملون في منتصف مسيرتهم المهنية من دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون طيفًا واسعًا من قطاع المياه، بما في ذلك الهيئات العامة للمياه، وشركات المرافق، وأقسام التخطيط، وهيئات صنع السياسات.

وقال منسق ورشة العمل والمدرب فيها أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري، "أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية هامة نحو بناء قدرات دول المجلس في مجال التقنيات الناشئة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العديدة في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة لقطاع المياه، حيث بدأت هذه التقنيات تأخذ مكانها في قطاع المياه وتستخدم في التحليل والتحسين والتنبؤ بشكل متزايد ومتسارع في هذا القطاع. وبهذه الورشة نحن ننتقل من النظرة النظرية إلى التطبيق العملي، حيث يتم تزويد المشاركين الذين يمثلون قادة قطاع المياه المستقبليين بالأدوات العملية اللازمة لتنفيذ أنظمة ذكية ومستدامة ومرنة لإدارة الموارد المائية، مما يسهم في ضمان أمننا المائي المستقبلي."

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد فلاح الرشيدي، على الدور المحوري للأمانة في دعم مثل هذه المبادرات، قائلاً: "انطلاقًا من أهداف مجلس التعاون في تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، تأتي هذه الورشة المتخصصة تماشيًا مع استراتيجياتنا الرامية إلى تطوير القدرات البشرية الخليجية وبناء كفاءات وطنية رفيعة المستوى. إن استثمارنا في تطوير الكوادر العاملة في قطاع المياه، وتمكينهم بأحدث أدوات التقنية، هو استثمار في الأمن المائي المستقبلي لدولنا، وهو ركيزة أساسية لتحقيق رؤى وتوجهات قادتنا نحو الاستدامة والازدهار."

يشارك في التدريب كل من أستاذ الموارد المائية، عميد كلية التربية والعلوم الادارية والتقنية، جامعة الخليج العربي الاستاذ الدكتور وليد زباري، ورئيس قسم الحوسبة أستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة الخليج العربي الاستاذ الدكتور عادل بوحوله ، وألاستاذ المشارك في التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمملكة المتحدة والدكتور زياد الشباني، والباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراة في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي والنمذجة الدكتور مناف الخزاعي.

هذا، وصُمم البرنامج التدريبي للورشة لمعالجة التحديات المائية الفريدة في المنطقة من خلال تزويد المشاركين بمهارات متقدمة في التقنيات الناشئة، وتحتوي على جلسات تدريبية عملية يقودها خبراء من جامعة الخليج العربي وعالميين في قطاعي المياه والحوسبة، وتركز على التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الجغرافي (Geo AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة الكمية. وستختتم الورشة التدريبية بمنتدى استراتاتيجي يطور فيه المشاركون مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات المائية في بلدانهم باستخدام التقنيات الناشئة.

