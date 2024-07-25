أبوظبي، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة انوفارتك للاستثمار، الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، لتعزيز تصنيع المواد المتقدمة عبر تأسيس منشأة لإنتاج الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين.

تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم تصنيع المواد المتقدمة في المنطقة، وتتوافق مع رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي، حيث يعتبر الجرافين والمواد المدعومة بالجرافين من المواد الأساسية لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات التي تستخدم بصورة واسعة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والنقل والمعالجة البيئية.

وقال سعادة بدر العلماء، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالإنابة: "تأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزام إمارة أبوظبي بتعزيز اقتصاد ديناميكي ومتنوع الذي يدعم نمو الصناعات الجديدة والنمو الاقتصادي والازدهار. ومن خلال عملنا مع شركة انوفارتك للاستثمار نسعى لتحفيز تصنيع المواد المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانتنا والتزامنا بالتقدم في الابتكار التكنولوجي في القطاعات الرئيسية".

وأعرب سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "هذه الاتفاقية تعتبر نقطة تحول في مسار تصنيع المواد المتقدمة في إمارة ابوظبي، وشراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تعزز من دورنا في مجال الابتكار ضمن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في تحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، ونحن متفائلون بالتأثير الكبير الذي ستحدثه هذه الشراكة على القطاع الصناعي في الإمارات".

من جانبه، قال أنور حسين، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة انوفارتك: "من خلال مذكرة التفاهم هذه، نحن نمهد الطريق لعصر جديد من الابتكار التكنولوجي والتميز الصناعي، إن شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ستمكننا من تجاوز حدود الإمكانيات في الصناعة المتقدمة والمساهمة في عالم أكثر استدامة وازدهاراً".

ويسهم توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء في تطوير الابتكار والجودة والفعالية في القطاع الصناعي في أبوظبي، كما يسهم في تعزيز رؤية اقتصاد الصقر، التي ترسخ مكانة أبوظبي ومرونة اقتصادها وصادراتها ودور القوى العاملة المتطورة والماهرة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة والتوجهات الاقتصادية الناشئة.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

نبذة عن شركة انوفارتك للاستثمار:

انوفارتك للاستثمار هي شركة ابتكار قائمة على الاستثمار في التكنولوجيا وتهدف إلى ريادة الاستثمار التكنولوجي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المواد المتقدمة والطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، وذلك من خلال التزامها بالبحث والتطوير، وتهدف شركة انوفارتك للاستثمار إلى إيجاد حلول مؤثرة ومبتكرة تساهم في التقدم والنمو الاقتصادي.

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