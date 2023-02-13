الخطوة تعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً إقليمياً للصحة الأكاديمية

دبي: كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن اختيارها كمقر للمكتب الإقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين اعتباراً من 1 يوليو 2023، ويستمر المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت باستضافة المكتب الإقليمي للجمعية حتى يونيو 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، السفير الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: "تعتمد المراكز الصحية الأكاديمية على تكامل الممارسة السريرية والأبحاث والتعليم لتسريع اعتماد أفضل الممارسات في مجال العناية بالمرضى. ويسرنا أن نشهد اختيار جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مركزاً إقليمياً للصحة الأكاديمية، والذي يمثّل خطوةً مهمة في الاتجاه الصحيح وفرصةً لترسيخ الرسالة التي تحملها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي في إمارة دبي، والمتمثلة في خدمة الإنسان وصناعة مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلم والاكتشاف".

وتتمتع الجامعة بعضوية الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية منذ عام 2021، فقد استضافت الاجتماع الإقليمي الأخير للجمعية في شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان تحوّل المراكز الصحية الأكاديمية: الابتكار والمرونة. وتهدف الجامعة، باعتبارها المكتب الإقليمي الجديد، إلى وضع منهجية منسقة لتقديم الحلول الفعالة في خمسة مجالات، وتشمل تطوير الرعاية السريرية من خلال تطوير تجربة المريض، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث الطبية الحيوية وتعزيز مرونة المراكز الصحية الأكاديمية وإجراء التعديلات اللازمة في المهن الصحية والتعليم الطبي وتطوير الشراكات والتوعية المجتمعية.

وأضاف الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي: "لا يمكن الارتقاء بمجال الرعاية الصحية بشكل منعزل، إذ تعمل منظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على معالجة التحديات التي يواجهها المرضى في المنطقة. وبدورنا سنسعى لتوظيف كافة خبرات أعضاء الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في المنطقة، لزيادة تبادل المعرفة على نطاق أوسع، وتسريع تكامل أحدث الحلول الطبية مع الممارسات السريرية وبرامج التوعية المجتمعية".

#بياناتحكومية

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عن الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية:

توفر الجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، فرص التعاون والعمل الجماعي لقادة المراكز والأنظمة الصحية الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للجميع.