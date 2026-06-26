الإسكندرية، مصر- في خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها التصديرية، افتتحت شركة تيتان مصر، الشركة الرائدة في صناعة الأسمنت ومواد البناء، صومعتين متطورتين لتصدير الأسمنت في مصنعها بالإسكندرية. باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركة ودعم توسعها في الأسواق العالمية. كما شهد الحدث الاحتفال بإطلاق أول شحنة من أسمنت (Type I/II) إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تؤكد تنافسية الصناعة المصرية وتدشن مرحلة جديدة من نمو الصادرات الصناعية الوطنية.

شرف حفل الافتتاح بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم معالي الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، و معالي المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية،والسيد نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان في مصر إلى جانب ممثلين عن الهيئات التنظيمية والاستثمارية الرئيسية، وقيادات مجموعة "تيتان"، وشركاء الأعمال، والأطراف المعنية في القطاع.

وقد مكّنت هذه التوسعات الاستراتيجية الشركة من تصدير أول شحنة ناجحة لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2026، بلغت 38,000 طن من الأسمنت (Type I/II). وفي إطار خارطة طريق طموحة للتوسع، تستهدف الشركة رفع حجم صادراتها السنوية إلى 300,000 طن بحلول نهاية عام 2026، مع خطط لزيادة طاقتها التصديرية إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2028. ويعزز هذا التوجه القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ويدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للصناعة والتجارة والصادرات.

وفي إشارة إلى المردود الاقتصادي الإيجابي لهذه التوسعات، صرّح معالي الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قائلاً: "ان الحكومة تعمل جاهدة على دعم المستثمر الصناعي الجاد وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية. إن الاستعداد لمتطلبات الاستدامة وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، إلى جانب دعم الشركات للتوافق مع المعايير الدولية، هي خطوات حاسمة للحفاظ على نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات."

وتأكيداً على تطور القطاع، علّق معالي المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، قائلاً: "إن افتتاح صومعتي التصدير الجديدتين وتصدير أول شحنة من الأسمنت المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمثلان إنجازاً مهماً يعكس قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية ذات المعايير الفنية والتنافسية المرتفعة. كما أن هذا المشروع يجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التصديرية للصناعة الوطنية."

ومن جانبه، أعرب المهندس/أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن فخره قائلاً: "يسعدني اليوم بشكل خاص أن يتحقق هذا الإنجاز على أرض الإسكندرية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. فهذا الإنجاز الهام لا يمثل نجاحًا لشركة تيتان مصر فقط، بل نجاحًا للصناعة المصرية للاقتصاد الوطني، ورسالة واضحة بأن المنتج المصري أصبح قادرًا على النفاذ إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة وجودة عالية."



وتعليقاً على هذا الإنجاز الاستراتيجي من منظور المجموعة، صرّح السيد/ مارسيل كوبوز، رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة تيتان العالمية، قائلاً: "اليوم، نفتح فصلاً جديداً؛ فصوامع التصدير تضيف سعة تخزينية وقدرة وصول أوسع. لقد غادرت الشحنة الأولى بالفعل الإسكندرية متجهة إلى الولايات المتحدة؛ أسمنت صُنع هنا، ليُستخدم في أمريكا. واضاف : نحن نتحرك هذا العام نحو تصدير مليون طن، ليجلب كل طن منها عملة أجنبية قيمة لمصر. تيتان تؤمن بمصر، فقد استثمرنا هنا على مدار ربع قرن، ونتطلع إلى مواصلة البناء، بمسؤولية، وجنباً إلى جنب معكم."

من جانبه، صرّح السيد/ عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، قائلاً: "إن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول إلى فريق عملنا. فهو يعكس القدرات الاستثنائية كوادرنا، التي نجحت بفضل تفانيهم وخبراتها الفنية والتزامها الراسخ بمعايير السلامة في إنجاز مشروع معقد مع الحفاظ على التميز التشغيلي."

وأضاف: "تمثل هذه المحطة خطوة هامة في مسيرة نمو تيتان مصر، وتجسد ثقتنا الكبيرة في الإمكانات الصناعية الواعدة للبلاد. وبينما نواصل توسيع قدراتنا التصديرية والوصول إلى أسواق دولية جديدة، فإننا نسهم في تعزيز اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدين على قدرة الكفاءات والصناعة المصرية على خلق قيمة مضافة، وتحقيق نمو مستدام، والمنافسة بثقة على الساحة العالمية."

وقد تم إنجاز المشروع مع الحفاظ على التشغيل الكامل للمصنع، وتم تسليمه بدون إصابات جسيمة، مما يعكس التزام تيتان مصر بالسلامة، والتميز التشغيلي، والتنمية الصناعية المسؤولة.

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نبذة عن تيتان مصر: تعد تيتان مصر إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت ومواد البناء في مصر، وتلتزم بتحقيق التميز التشغيلي والابتكار والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار المستمر في كفاءة الطاقة والوقود البديل والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية.