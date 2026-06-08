أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي (المشار إليها فيما يلي بـ"إنفستكورب كابيتال") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ICAP)، أن شركة إنفستكورب ش.م. قد عيّنت شركة الرمز كابيتال ذ.م.م. (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ALRAMZ) مزوّد سيولة لأسهم إنفستكورب كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من 8 يونيو 2026.

ويأتي هذا التعيين في إطار نقل التفويض المتعلق بتوفير السيولة من شركة إنفستكورب كابيتال إلى شركة إنفستكورب ش.م.

نبذة عن شركة إنفستكورب كابيتال

إنفستكورب كابيتال هي شركة استثمارات بديلة متخصصة في الاستثمار في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الاستثمار في الشركات الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنى االتحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف إنفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة انفستكورب المؤسِّسة لانفستكورب كابيتال، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 62 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز ."ICAP”لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: . www.investcorp-capital.com

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