أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "آبكو" العالمية للاستشارات (APCO) و"شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة" (CSO) اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية لتعزيز استراتيجيات الاتصال في مجال الاستدامة على مسار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للأمم المتحدة بشأن المناخ COP29 في شهر نوفمبر المقبل.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المنتدى العالمي للاستدامة" الذي انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لأجل المناخ والطبيعة"، وجمع مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وكبار مزودي التكنولوجيا وقيادات من القطاع الخاص لتعزيز التعاون الهادف إلى تطوير حلول للتحديات المناخية والبيئية العالمية الملحّة.

وتعزز الاتفاقية مشاركة أعضاء "شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة" ومختلف الأطراف المعنية في العمل المناخي العالمي المؤثر، حيث تساهم "آبكو" في توفير بيئة تشاركية تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحفّز التعاون الأوسع عبر الشبكة، من خلال تبادل المعارف والخبرات ومشاركة قصص النجاح وتسليط الضوء على أفضل الممارسات.

ووقّع اتفاقية الشراكة كلٌ من مأمون صبيح، رئيس "آبكو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور يسار جرار، الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة.

وأكّد مأمون صبيح أن الشراكة الاستراتيجية ستضع خبرات الاستشاريين العالميين لدى "آبكو" في متناول شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة وتقدّمهم إلى جمهور دولي أوسع، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام "آبكو" بإحداث تأثير إيجابي عالمي، وخاصةً في مجال التنمية المستدامة.

ويهدف التعاون الثنائي إلى تعزيز التأثير الجماعي في مجال الاستدامة، وتوظيف جهود الاتصال المعززة، للتعريف بالمبادرات التحويلية التي يقودها أعضاء الشبكة، إلى جانب إبراز مساهماتهم في العمل المناخي والتنمية المستدامة، بما يلهم المزيد للانضمام إليهم ودعم جهودهم.

وقال كريستوف جيبيليجيّت، رئيس قسم المناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "آبكو": "يشرّفنا أن نتعاون مع هذه الشبكة من الخبراء الذين يقودون التحوّل المستدام في الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نطاق وسرعة التغيّر المناخي يحتاجان جهوداً مشتركة، و"آبكو" تساهم بدورها من خلال دعم قادة العمل المناخي المؤثر ضمن قطاعات الأعمال".

من جهته، قال الدكتور يسار جرار، الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: "سعداء بالشراكة مع "آبكو" لإبراز رسالتنا والوصول إلى جمهور أوسع على الساحة العالمية. وهذه الشراكة خطوة نوعية إلى الأمام بالنسبة لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، وهي تسهم في التعريف أكثر بدور الشبكة ودعم الجهود الحيوية لأعضائنا في المنطقة وخارجها."

نبذة عن "آبكو":

"آبكو" شركة استشارية عالمية تقدم خدماتها للحكومات والمؤسسات والشركات لتعزيز حضورها وتقديم رؤاها ورسائلها والتعامل مع التحديات في عالم متغير باستمرار. وتقدّم الشركة المستقلة؛ المملوكة لأغلبية من السيدات، تنوّعاً شاملاً في الكفاءات والأفكار والقدرات التي توظّفها لتصميم استراتيجيات مؤثرة تبني أرضيات تعاون جديدة وتحقق الأهداف المنشودة.

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