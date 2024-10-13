دبي: استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ورشة عمل تفاعلية في دبي بهدف تعزيز التعاون بين منظمة الفاو ودولة الإمارات، وشهدت إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي ورشة العمل في إطار تحقيق توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام وإيجاد حلول لكافة التحديات في هذا المجال، ومواكبة لرؤية الأهداف الاستراتيجية لمكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

شارك في الورشة مسؤولون من منظمة الفاو ووزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب السلطات المحلية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص المختصة بمجال الغذاء والزراعة. وتناولت الورشة توضيح التوقعات المشتركة بين الوزارة ومنظمة الفاو بشأن هيكلية ومهمة المكتب الإقليمي الفرعي، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للأولويات والطموحات. كما تضمن النقاش استعراض الآليات والموارد اللازمة لتحقيق التعاون الفعّال، مع التركيز على تحديد مجالات الشراكة الرئيسية. وتم استعراض التحديات المشتركة في الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى استكشاف الحلول الممكنة لها.

خلال الورشة، تم الإعلان عن إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في تحويل نظم الغذاء في المنطقة، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يلعب هذا المركز دورًا محوريًا في دفع الابتكار والتحول الاستراتيجي في نظم الغذاء على مستوى المنطقة.

وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن تعزيز الأمن الغذائي للدولة يأتي من خلال دعم قطاع غذائي وزراعي قوي ممكن بالتكنولوجيا الحديثة والذكية مناخياً، مشيراً إلى إطلاق الإمارات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" كخطوة مهمة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته.

وأكد سعادته أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في دعم البرنامج الوطني، معرباً عن ثقته في التعاون المستمر مع المنظمة والتوافق حول دفع القطاع الزراعي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتحديد التحديات وإيجاد الحلول العملية لها، ومن ثم المضي قدماً في تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار السيد كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، إلى التزام منظمة الفاو بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، قائلًا: "ستركز شراكتنا على المبادرات الاستراتيجية التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "نؤمن بأن هذا التعاون سيمكّن جميع الأطراف المعنية من الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز التنمية الزراعية في المنطقة."

وأكّدت وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الفاو خلال النقاشات التزامهما بتطوير خارطة طريق واضحة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والممارسات الزراعية حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة ودعم المهمة المتوقعة لمكتب الفاو الإقليمي.

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