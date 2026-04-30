حائل، المملكة العربية السعودية: رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين غرفة حائل وشركة دان - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركة وعدد من المستثمرين في المنطقة، وذلك بحضور وكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر، والرئيس التنفيذي لشركة دان عبدالرحمن أبا الخيل، ورئيس مجلس إدارة غرفة حائل نايف الجميل، وعدد من المسؤولين والمستثمرين.

وتهدف الاتفاقية إلى أن تكون شركة دان راعيًا رئيسًا لفعاليات وبرامج الغرفة، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي، وتعزيز منظومة الفعاليات النوعية في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دان الأستاذ عبدالرحمن أباالخيل، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتوسيع أثرها التنموي، مشيرًا إلى أن توجهات الشركة ترتكز على تعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها منطقة حائل، وتحويلها إلى فرص استثمارية سياحية تدعم جودة الحياة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير نموذج مستدام في السياحة الريفية والبيئية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتجسّد الاتفاقية توجهًا إستراتيجيًا نحو تعميق الشراكات النوعية مع الكيانات الوطنية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة ويرسّخ تكامل الجهود، إلى جانب تمكين المبادرات النوعية، ورفع كفاءة البرامج والأنشطة، بما يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

يُذكر أن شركة دان تأسست في عام 2022، وتهدف إلى تطوير مجموعة متنوعة من الأصول والتجارب السياحية، تشمل المنتجعات الراقية، والمزارع، والنُزل الريفية، وتسعى إلى إبراز التنوع الزراعي والطبيعي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التواصل مع الطبيعة من خلال تجارب سياحية ريفية وبيئية وترفيهية متكاملة.

