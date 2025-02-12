أكاديمية ربدان تُسطِّر انجازاً جديداً ونوعيَّاً في أربع فئات جديدة، مقارنةً مع نتائج تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات للعام 2022

«كيو إس ستارز» يمنح أكاديمية ربدان أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

يُشير التقييم إلى معدل التوظيف الاستثنائي لخريجي أكاديمية ربدان بنسبة 96.7٪ ما يُظهر الطلب الكبير على خريجي الأكاديمية في سوق العمل.

تؤكد نتائج التقييم فاعلية إطار حوكمة الأكاديمية، وتبنيها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يُسلِّط التقرير الضوء على تبني الأكاديمية لسياسات الاستدامة القوية، وتمتعها بامتثال مالي قوي، الى جانب التزامها بالقيادة الأخلاقية والتميز المؤسسي.

تُظهر نتائج التقييم برامج الأكاديمية الرائدة في التبادل الطلّابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقَّقَت أكاديمية ربدان تقدُّماً ملحوظاً ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، وذلك بحصولها على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في ست فئات رئيسية بموجب هذا التقييم العالمي.

وحصلت أكاديمية ربدان على «5 نجوم» في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة – مُسطِّرةً انجازاً جديداً ونوعيَّاً في أربع فئات جديدة، مقارنةً مع نتائج تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات للعام 2022.

وخلال احتفال رسمي نظمته أكاديمية ربدان بهذه المناسبة، أشاد الدكتور آشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة «كيو إس ستارز» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالإنجاز الذي حققته الأكاديمية، مؤكداً أن ما أنجزته خلال الأعوام الثلاثة الماضية يعكس التزامها الراسخ بالتميز الأكاديمي والتطوير المستمر. كما شدد على مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات، معتبرًا ما حققتهُ شهادة دولية على جودة برامجها وكفاءة هيئتها التدريسية.

من جانبه، هنأ سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، الهيئة التدريسية والكادر الإداري والطلبة على التقدُّم الكبير الذي حققتهُ الأكاديمية ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، والذي عَكسَ رؤيتها وتفرّدها ونموذجها المُلهِم عالمياً، مُثمِّناً لهم جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعيّ والمهم.

وعبَّر مورس عن فخره بالمكانة المرموقة التي تحظى بها أكاديمية ربدان على المشهد الأكاديمي والبحثي العالمي، مُشيراً الى أن الأكاديمية تُقدِّم اسهامات علمية وبحثية رائدة ومتميزة، كما أنها تمتلك تأثيراً عالمياً كبيراً في إطار الاقتباسات العلمية مُتجاوزةً المُتوّسط العالمي ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

كما أضاف أن نتائج التقييم تُظهر القدرات الاستثنائية والخبرات المُتفرِّدة لأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية ربدان، فضلاً عن قوّة برامجها المُتخصِّصة والتي يتم تحديثها بشكل دوري وفق أعلى معايير الجودة وبما يواكب التطوّرات العالمية المتسارعة في المجالات ذات الصلة.

الريادة في التعليم

وحصلت أكاديمية ربدان على تصنيف 5 نجوم في فئة «التعليم»، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مواصلةً توفير تجربة أكاديمية مُتفرِّدة وعالية الجودة، حيث وصل معدل رضا طلبتها الى 89٪، مع معدل احتفاظ بالطلبة يصل الى 94٪.

وتعكس هذه الفئة جودة التعليم والدعم الذي تُقدمه الأكاديمية لطلابها، في مختلف برامجها العالمية المتخصصة في السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، الى جانب تميّز أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمستويات رائدة عالمياً.

كما حصلت الأكاديمية على تصنيف 5 نجوم في فئة «التطوير الأكاديمي»، لما توليه من أولوية عالية واهتمام كبير في التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث يشارك 100% من أعضاء هيئة التدريس في برامج التطوير المستمر، و91% من الهيئة التدريسية حاصلون على درجة الدكتوراه، الغالبية العظمى من خريجي أفضل 200 جامعة حول العالم.

وفي فئة «المرافق»، واصلت الأكاديمية تميُّزها بالحصول على أعلى تصنيف من فئة 5 نجوم، لما تتمتع به من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وما توفِّره من مرافق أكاديمية وبحثية وترفيهية استثنائية.

التميُّز الوظيفي والمؤسسي

في إطار فئة «التوظيف»، حافظت أكاديمية ربدان على أعلى تصنيف من فئة 5 نجوم، والذي يعكس الطلب الكبير على خريجي الأكاديمية في سوق العمل، حيث حققت الأكاديمية معدل توظيف استثنائي لخريجيها بنسبة 96.7٪.

وتُقدِّم الأكاديمية خدمات عالمية المستوى في الارشاد الوظيفي والمهني، وتتضمن نخبة من الخبراء والمتخصصين في الارشاد الوظيفي، كما تعقد وورش عمل حول إعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية المختلفة.

وينظر هذا المعيار في قدرة المؤسسة على تعزيز مهارات العمل بفاعلية ضمن فريق متعدد الثقافات، وتقديم العروض التقديمية، وإدارة الأشخاص والمشاريع. ويسلِّط الضوء على سمعة الأكاديمية بين جهات العمل، ومعدل توظيف الخريجين، ونتائج التوظيف، وخدمات الدعم الوظيفي.

كما حققت الأكاديمية تقييم 5 نجوم في فئة «الحوكمة»، ما يعكس فاعلية إطار حوكمة الأكاديمية، وتبنيها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتُسلِّط هذه الفئة الضوء على تبني الأكاديمية لسياسات الاستدامة القوية، وتمتعها بامتثال مالي قوي، الى جانب التزامها بالقيادة الأخلاقية والتميز المؤسسي. وتنظر فئة الحوكمة كذلك في موثوقية المؤسسة من خلال الاعتمادات المؤسسية والخطط الاستراتيجية وسياسات واجراءات إدارة المخاطر.

وقد أظهرت أكاديمية ربدان في إطار فئة «الحوكمة» امتلاكها لسياسات شاملة للاستدامة والنزاهة، ووضوح في تطبيق المبادئ الأخلاقية في العمل، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

مشاركة عالمية مُلهمة

كما شمل تقييم «كيو إس ستارز» فئة «المشاركة العالمية»، حيث تم تقييم أداء الأكاديمية في هذا المجال المهم، والذي حققت فيه الأكاديمية تصنيف 5 نجوم، باعتبارها نموذجاً ملهماً في التعاون الدولي، وترحيبها الاستثنائي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، وتنفيذها برامج عالمية رفيعة المستوى في التبادل الطلّابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس مع أفضل 200 جامعة حول العالم.

ووسعت أكاديمية ربدان نطاقها العالمي من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم، مُحافظةً على حضور قوي في المشهد التعليمي العالمي، كما أظهرت برامج مُخصصة لدعم الطلاب الدوليين المخصصة، بما في ذلك تقديم الدعم بالحصول على التأشيرة الدراسية، وتقديم منح دراسية شاملة، وغيرها من المبادرات الداعمة ذات الصلة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى

-انتهى-

#بياناتحكومية