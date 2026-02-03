أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية "أبوظبي العالمي"، ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي ومركز التميّز لتطوير المواهب وبناء القدرات، عن توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بهدف تعزيز جهودهما لمواكبة المتطلبات المتغيّرة لسوق العمل في دولة الإمارات.

ويتضمن جدول أعمال هذه الشراكة الموسّعة لعام 2026 إطلاق مجموعة جديدة من البرامج الداعمة لاحتياجات القطاعات المختلفة، في كل من أبوظبي والعين، مع التركيز على مواكبة التغير السريع في متطلبات السوق وتزايد الحاجة إلى المهارات المتطورة، وتزويد الكوادر الوطنية بمهارات مستقبلية أساسية في القطاعات الحيوية التي تشهد طلباً متزايداً. وتشمل الإضافات الجديدة برنامج مسرعة تطوير البرمجيات، وبرنامج البنية التحتية التكنولوجية، وبرنامج ذكاء الأعمال الاستراتيجي.

وخلال العام الحالي، ستعزّز أكاديمية أبوظبي العالمي ومركز مواهب جهودهما في مجالي التوظيف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يرسخ التزام مركز مواهب والأكاديمية القائم ليس فقط على توفير فرص العمل، ولكن أيضاً على تمكين وتيسير مسارات مهنية مستدامة وطويلة الأمد تحقق أثراً إيجابياً ملموساً. وفي إطار هذا التعاون الاستراتيجي مع مركز مواهب، تستهدف أكاديمية أبوظبي العالمي تأمين 620 فرصة توظيف خلال عام 2026 عبر قطاعات متنوعة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية الناشئة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار ترسيخ الشراكة الراسخة بين أكاديمية أبوظبي العالمي ومركز مواهب والتي انطلقت منذ عام 2022، وساهمت بدور محوري في دعم الأجندة الوطنية للتوظيف والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث أثمرت منذ ذلك الحين عن توفير أكثر من 1,000 وظيفة متخصصة في قطاعات حيوية، من بينها الخدمات المصرفية، والخدمات الرقمية، والتدقيق، والتأمين، والاستشارات، والضرائب. كما نجح مركز التوظيف التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي في تمكين أكثر من 4,500 مواطن ومواطنة من تعزيز وتطوير قدراتهم والالتحاق بوظائف تتصف بالاستدامة منذ عام 2022، (بما يتجاوز 1,000 حالة توظيف سنوياً)، مع تحقيق أثر إقليمي واضح تمثل في استفادة سوق العمل في إمارة أبوظبي من 61% من إجمالي هذه الفرص.

وفي هذا السياق، قال على المهيري، المدير التنفيذي الأول في أكاديمية أبوظبي العالمي: "يأتي توسّع تعاوننا مع مركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي امتداداً لما حققناه معاً من نجاحات وإنجازات ملموسة. ومع مضي دولة الإمارات قدماً في رؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تساهم جهودنا المشتركة في إرساء معايير جديدة للشراكات الاستراتيجية، وسنواصل تعزيز شراكتنا لدفع تنمية رأس المال البشري المستدام. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى الاستثمار في الإنسان، ودعم مسيرة التقدم، وتعزيز منظومة المواهب في أبوظبي والعين ودولة الإمارات".

بدوره قال سعادة الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي: "يأتي تعاوننا مع أكاديمية أبوظبي العالمي في إطار سد الفجوة بين التدريب وواقع سوق العمل، وذلك من خلال توسيع برامجنا المشتركة لتشمل مدينة العين، بالإضافة إلى إطلاق مسارات تقنية متخصصة والعمل بشكل مباشر على معالجة فجوات المهارات المطلوبة في سوق العمل. وتُمكّن هذه الشراكة كفاءاتنا الوطنية من تطوير مسار مهني واضح وقابل للتطور من خلال الاستفادة من فرص عمل مستدامة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية لكل من الباحثين عن عمل والجهات التي توظفهم."

ويؤكد توسيع نطاق هذه الشراكة الدور المحوري لأكاديمية أبوظبي العالمي في دعم مسيرة تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، يدعم مستهدفات الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة. وبصفتها منصة موثوقة في أحد أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي التزامها بتطوير المهارات، وتعزيز المسارات المهنية، وبناء القدرات الوطنية في مرحلة تتسم بتسارع وتيرة التغيرات.

نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي. وتم إنشاء أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

