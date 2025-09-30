عمر حمد بوشهاب : نُمكّن أبناء وبنات الإمارات من دخول القطاع العقاري والارتقاء فيه على أسسٍ مستدامة، مستلهمين ذلك من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: امتداداً للنجاح الاستثنائي الذي حققته النسختين السابقتين، وبعد توظيف أكثر من 2,071 مواطناً منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة الثالثة من "اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين"، بهدف توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.

ويأتي الحدث بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وبرعاية رسمية من شركة إعمار العقارية. ويجمع هذا العام أكثر من 80 شركة عقارية قدّمت أكثر من 400 فرصة وظيفية مباشرة ومتنوعة، بما يتيح مسارات واضحة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين، ويربط التوظيف بالتأهيل والتدرّج المهني داخل مؤسسات القطاع.

وشهد الحدث حضور شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة جمال بن ثنية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين في أراضي دبي والشركاء.

وتؤكد النتائج التي حققتها هذه المبادرة مواصلة مسارها المتصاعد في دعم الأهداف النوعيّة للتوطين، حيث نجحت في توظيف 647 مواطناً في العام 2023 مقابل المستهدف المُعلن بـ 250 مواطناً، فيما وصل العدد إلى 854 مواطناً في 2024 متجاوزاً المستهدف والمتمثل بـ 500 مواطن. وواصلت المبادرة تميّزها من خلال توظيف 570 مواطناً بين يناير ويونيو 2025.

وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نُمكّن أبناء وبنات الإمارات من دخول القطاع العقاري والارتقاء فيه على أسسٍ مستدامة، مستلهمين ذلك من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لطالما أكّدت على أنّ المواطن يعتبر أولوية أساسيّة في التنمية. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، نبني منظومة متكاملة تربط التوظيف بالتأهيل المهني والتدرّج الوظيفي، وتوفّر فرصاً نوعية ومسارات عمل واستقرار طويلة الأمد لمواطنينا".

وأضاف: "تؤكّد الأرقام المحققة منذ 2023 أننا على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33؛ ومعاً نبني مستقبلاً مشرقاً للإماراتيين في القطاع العقاري، فيما نواصل تجاوز المستهدفات المحدّدة ورفع مساهمة الكفاءات الوطنية في التنمية الاقتصادية".

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يمثل اليوم العقاري الثالث لتوظيف الإماراتيين خطوة جديدة مهمة في مسيرة تمكين الكفاءات الوطنية، وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في جعل المواطن محور التنمية وعمادها. ونحن إذ نفخر بما تحقق من نتائج ملموسة في توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن داخل القطاع العقاري، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق هذه الجهود، وفتح مسارات مهنية واعدة لمواطنينا، بما يعزز قدراتهم وتنافسيتهم، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".

وتواصل "أراضي دبي" توسيع قاعدة الشركاء من مطوّرين ووسطاء وشركات إدارة وخدمات، وتطوير برامج التدريب والتعلّم أثناء العمل، لضمان مواءمة مهارات المرشحين مع احتياجات السوق، وتسهيل انتقالهم من غرف التدريب إلى مواقع العمل بثقة. ويعكس هذا النهج تكاملاً عملياً بين السياسات والبرامج التنفيذية، ويضع المواطن الإماراتي في قلب منظومة النمو والتنافسية لقطاع عقاري أكثر جذباً وقدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية.

