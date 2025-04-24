تم تعديل 29% من الإعلانات المرصودة في المنصات آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن النتائج التي حققتها "منصة حوكمة الإعلانات العقارية" باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أُطلقت خلال فعاليات جيتكس 2024 في إطار مساعي الدائرة لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات التسويقية الرئيسية مثل "بروبرتي فايندر"، "دوبيزل"، و"بيوت". وتتماشى هذه الجهود مع أهداف أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الموافق 21 أبريل ويستمرّ لغاية 25 أبريل الجاري.

ووفقاً لأحدث البيانات، رصدت المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد عن 279,000 إعلان عقاري عبر هذه المنصات، وقد تم تعديل 29% من الإعلانات المرصودة في المنصات آليا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "من خلال هذه النتائج، نثبت حرصنا المستمر على تطوير الرقابة على السوق العقاري باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وتُمكّننا منصة حوكمة الإعلانات العقارية من مراقبة الإعلانات بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين ويؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري".

وأضاف: "الرقابة المستمرة التي تتم بشكل يومي عبر هذه المنصة تضمن الامتثال التام للمعايير والشروط، ما يرفع من مستوى الشفافية في السوق العقاري ويؤكّد التزام دائرة الأراضي والأملاك بتقديم بيئة عقارية تتسم بالمصداقية والثقة. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة أداة استراتيجية تعكس توجّه الدائرة تجاه الابتكار الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة".

وتعتبر هذه المنصة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين وتطوير قطاع العقارات في دبي، وضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى جعل الإمارة في طليعة المدن العالمية من حيث الابتكار الرقمي، ما يعزز مكانتها الاقتصادية ويخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المستقبل.

وكانت أراضي دبي قد أكّدت في وقت سابق من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بدء تطبيق خدمة "مضمون" الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين.

ووفقاً لذلك تُعتبر كافة الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، ما يمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري.

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