أبوظبي/ تستضيف مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع مجموعة أيدج إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ، تحديات البرمجة والأمن السيبراني ضمن فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس)، الذي تنظمه مجموعة أدنيك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتُقام هذه التحديات في جناح وزارة الدفاع من 20 إلى 22 يناير 2026في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تسلط الضوء على التزام وزارة الدفاع ومجموعة أيدج بتوفير منصات نوعية تسهم في تسريع اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية والاحتفاء بها.

وفي إطار تحدي البرمجة، يمكن لمواطني دولة الإمارات التسجيل مباشرة في جناح وزارة الدفاع، إذ سيتم اختبار مهاراتهم البرمجية من خلال جلسات سريعة ومكثفة صُممت لتحدي المشاركين من مختلف مستويات الخبرة والمهارة .

وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنظيم تحدٍ تنافسي في مجال الأمن السيبراني، يتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم ضمن سيناريوهات واقعية لاختراق الأنظمة، بما في ذلك مسابقة «التقاط العلم»، وسيناريوهات حقيقية للهجمات والدفاعات السيبرانية، إضافة إلى مجالات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وتحليل الثغرات الأمنية.

وتهدف هذه التحديات إلى تعزيز جاهزية الأمن الوطني، ودعم توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال تطوير مهارات الجيل القادم من المبرمجين، ومطوري البرمجيات، ومتخصصي الأمن السيبراني، والمهندسين من الكفاءات الوطنية.

وتنسجم هذه المبادرات مع «مبادئ الخمسين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والتي تؤكد أن رأس المال البشري والقدرات الوطنية عالية المهارة تمثلان محركات رئيسية للنمو المستقبلي. كما تعكس هذه التحديات عمق الشراكة المتنامية بين مجموعة أيدج ووزارة الدفاع، والرامية إلى تسريع تطوير الصناعات الدفاعية في الدولة عبر الاستثمار في المواهب الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً.

ويُشجَّع التحدي المواطنون الإماراتيون الراغبون بالمشاركة في تحدي الأمن السيبراني للتسجيل عبر البريد الإلكتروني: modchallenge@edgegroup.ae

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذه عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

