أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً رائداً للإعفاء من الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية، سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية وتقدّمًا لاستضافة الأعمال الفنية عالية القيمة على المدى الطويل، وحفظها وصونها وعرضها. وقد أُسس البرنامج ضمن إطار يُعلي من شأن الحوكمة والوضوح القانوني والإشراف المؤسسي كأساس للمشاركة.

وطُوّر البرنامج في إطار الاستراتيجية الثقافية الشاملة لأبوظبي، ليقدّم نموذجًا فريدًا لمقتني الأعمال الفنية من أصحاب الثروات العالية، والمكاتب العائلية، والمؤسسات الخاصة، الباحثين عن بيئة تتوفر فيها شروط الحوكمة والشفافية والآمان لحفظ الأعمال الفنية القيّمة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي أو أكثر. ويرتكز هذا الإطار على العناية الواجبة، وتوثيق مصدر العمل الفني، وشفافية الملكية، والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها بوصفها متطلبات أساسية للأهلية.

وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "لطالما ارتكزت الرؤية الثقافية لأبوظبي على مفهوم الرعاية والتميّز، والإيمان بالقوة التحويلية للفن. ويجسّد هذا البرنامج التزامنا بتهيئة بيئة قائمة على الحوكمة، والخبرة العلمية، والإشراف المسؤول، بما يضمن صون الأعمال الفنية ذات الأهمية مع الحفاظ على نزاهتها وإتاحتها للبحث والحوار الثقافي. ومن خلال إرساء نظام واضح قائم على الشفافية والمساءلة، تواصل أبوظبي تعزيز دورها كمحور عالمي للثقافة والمعرفة والتعاون الإبداعي."

ويُعفي البرنامج الأعمال الفنية المؤهلة التي تُدخل إلى أبوظبي من الرسوم الجمركية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إتاحة مرونة إضافية للمقتنين من خلال فترة تصدير تمتد لستة أشهر. وفي مرحلته الأولى، يركّز البرنامج على اليقين التنظيمي والإشراف المنهجي، على أن تتطوّر الخدمات التشغيلية الإضافية بشكل مرحلي خلال الأشهر المقبلة. كما سيستفيد المشاركون من فرص إتاحة الأعمال الفنية للدراسة الأكاديمية والبحث العلمي، ولبرامج تفاعل ثقافي عامة مُنظَّمة.

وسيتولى تقييم الطلبات الواردة لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء وذلك لضمان توافق الأعمال مع معايير البرنامج والتزام أبوظبي بحماية الأصول الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية. ويُعد هذا التقييم جزءًا من نهج حوكمي أشمل يهدف إلى تعزيز الشفافية وقابلية التتبع والمشاركة المسؤولة. كما سيتيح بوابة رقمية مخصصة لجامعي الأعمال الفنية والمكاتب العائلية تقديم طلبات إبداء الاهتمام، والاطلاع على تفاصيل البرنامج، والتواصل المباشر مع الخبراء الاستشاريين.

ومن خلال هذا البرنامج، تعزّز أبوظبي مكانتها كعاصمة ثقافية عالمية لا توفّر متاحف ومؤسسات عالمية المستوى فحسب، بل أيضًا الأطر التنظيمية اللازمة لحماية المجموعات الخاصة المهمة والارتقاء بها. ويتميّز نهج الإمارة بالريادة التنظيمية، بما يضمن أن يستند التطور الثقافي طويل الأمد إلى أسس سياساتية متينة.

ويتوافق هذا البرنامج مع الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة الهادفة إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعميق الشراكات الدولية، وتعزيز الاستثمار الثقافي المسؤول والمستقبلي. وسيُقاس نجاح البرنامج بسلامة الأطر التنظيمية، وفعالية الإشراف، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. ومن خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة، تسعى أبوظبي إلى دعم مقتني الأعمال الفنية في الحفاظ على إرثهم، مع الإسهام في تعميق الفهم الثقافي العالمي.

وسيتم فتح باب التقديم للبرنامج عبر البوابة الرقمية الرسمية، بما يتيح لمقتني الأعمال الفنية والمكاتب العائلية حول العالم التواصل مع فريق البرنامج وبدء عملية تقييم الأهلية. المزيد من التفاصيل سيتم مشاركتها عند الطلب .

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و abudhabiculture.ae

