دمج حلول “Fawry Accept” و ” “zVendo.com في بناء مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية

القاهرة: أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية عن توقيعها شراكة استرتيجية مع zVendo.comالرائدة في توفير حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة، بهدف إتاحة أنظمة “Fawry accept” المثالية في مجال قبول المدفوعات الإلكترونية لعملاء zVendo.comمن رواد التجارة الإلكترونية في السوق المصري.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج حلول Fawry accept وzVendo.com في مجال تأسيس التطبيقات والمواقع الإلكترونية؛ مما يجعل رقمنة أعمال التجار بالكامل تتم بسهولة ويسر وفي وقت قصير وبأسعار تنافسية، حيث سيتمكن عملاء zVendo.com أصحاب الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الاستفادة بأكثر من حل من حلول قبول الدفع الإلكتروني مثل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية “Fawry POS”، وربط ودمج الدفع الإلكتروني على المواقع، بالإضافة الاستمتاع بمميزات برامج الولاء التي تقدمها فوري للعملاء.

وتهدف فوري إلى توسيع نطاق أنظمة “Fawry Accept” والوصل إلى شرائح مختلفة من شركات التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة الناشطة في التجارة السريعة، وإثراء سوق الأعمال المصري بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية وحلول قبول الدفع.

وتعد zVendo.comالشركة الوحيدة في مصر التي توفر حلول تجارة إلكترونية متكاملة وخدمات تجارية شاملة من خلال مكان واحد فقط لعملائها، وهي حاصلة على جائزة فى مجال التجارة الإلكترونية, وهذا من أجل تقديم تجربة دعم مثالية وحلول محلية فريده لعملائها.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرحت هبة العوضي رئيس قطاع القبول و الإستحواذ بشركة فوري: "تتبنى شركة فوري رؤية متكاملة ترتكز حول تلبية احتياجات العملاء وذلك من خلال التوسع بقاعدة العملاء وتنويعها عن طريق عقد الشراكات المختلفة في كافة القطاعات، وتمثل شراكتنا مع zVendo.com الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، كذلك ستساعدنا في مهمتنا لتعزيز تجربة الدفع عبر الإنترنت في مصر ، بأفضل الأسعار الموجودة في السوق".

قال طارق بكرى الرئيس التنفيذى, والشريك المؤسس لـ zVendo.com: "نحن متفائلون جدا بشراكتنا الاستراتيجية مع فورى» الشركة الرائدة فى سوق التكنولوجيا المالي» ومتأكدون أننا معاء سنقدم للتجار في مصر تجربة تجارة إلكترونية متكاملة وشاملة "

وأضاف أن السوق المصرى ضخم, وهناك أكثر من 250000 تاجر يمكنهم الإستفادة من خدمات وحلول Fawry و zVendo.com.

وصرح سامح عبد الفتاح المؤسس ورئيس التكنولوجيا لـ : zVendo.com"دمج كل من حلول zVendo.com و Fawry سوف يسمح للتجار بالحصول على تجربة سلسة وذلك لتمكين التجار من التركيز على نمو أعمالهم".

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