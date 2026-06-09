الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت "Zoom" عن محطة جديدة في مسار تعزيز استثماراتها ونموها في المملكة العربية السعودية بإطلاقها أحدث مراكز البيانات الخاصة بها في المملكة، بما يعزّز قدراتها المحلية ويدعم النمو المتسارع لمنظومة البنية التحتية الرقمية السعودية. وجرى إطلاق المركز تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إلى جانب ممثلين عن أرامكو السعودية.

ويقع مركز البيانات الجديد ضمن منشآت center3، التي تعدّ التجمّع السعودي الرائد لمراكز البيانات المحايدة وأنظمة الكابلات البحرية التي تربط قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويأتي هذا الاستثمار امتدادًا لحضور Zoom المتنامي في المملكة، بعد أن تعهدت الشركة العام الماضي باستثمار 75 مليون دولار أمريكي فيها، مع تركيز استراتيجي على الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتقدمة اللازمة لتوسيع نطاقه، لاسيما في ظل تخصيص المملكة عام 2026 ليكون عام الذكاء الاصطناعي.

ومع احتفاء المملكة بالذكرى العاشرة لإطلاق رؤية السعودية 2030، يعكس هذا التوجه حرص "Zoom" على توظيف التقنيات المتقدمة في تطبيقات عملية ذات أثر ملموس. كما يأتي هذا الإعلان ليدعم الجهود الوطنية المتواصلة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تقودها مؤسسات وطنية رائدة وبرامج بنية تحتية واسعة النطاق، ويؤكد التزام Zoom بالمساهمة في مسيرة التقدم في القطاعين العام والخاص.

وكان مركز بيانات Zoom الإقليمي، الذي افتتحته عام 2023، قد بدأ بالفعل في توفير خدمات استضافة البيانات المحلية للعملاء الذين تتطلب أعمالهم الامتثال لمتطلبات الإقامة المحلية للبيانات. ويعزز المركز الجديد هذه القدرات لدعم الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والجهات المشغّلة للبنية التحتية الوطنية الحيوية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مهند الكلش، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان في Zoom: "تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق الرقمية طموحًا وتطلعًا للمستقبل في المنطقة، ونشهد فيها زخمًا نوعياً على مختلف المستويات. ويعزز مركز البيانات الجديد قدرتنا على دعم عملائنا داخل المملكة، كما يجسد ثقة Zoom برؤية السعودية نحو مستقبل أكثر ترابطًا يدعمه الذكاء الاصطناعي".

ويأتي هذا الحدث عقب سلسلة من الإعلانات المهمة المتعلقة بمنتجات Zoom، بما في ذلك إطلاق ZoomMate، أول زميل عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي من الشركة، والذي تم تصميمه لتحويل المحادثات إلى مهام مكتملة وأعمال منجزة، بالإضافة إلى مجموعة أدوات تعزيز الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي AI Productivity Suite، التي تتيح للفرق إنشاء العروض التقديمية والتقارير وغيرها من المخرجات مباشرةً من سياق الاجتماعات.

ومع استمرار المملكة في تسريع وتيرة تحولها الرقمي، تواصل Zoom التعاون مع شركائها لتعزيز منظومة التقنيات المحلية، وضمان حصول المؤسسات على الدعم اللازم لمواكبة تطور أولوياتها واحتياجاتها المستقبلية.

-انتهى-

#بياناتشركات