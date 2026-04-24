مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وسهولة الوصول إليه، من المتوقع أن يرتفع خطر الاحتيال القائم على انتحال الشخصية. وتشير تقديرات شركة ديلويت إلى أن خسائر الاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وحدها قد ترتفع من 12.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يسلط الضوء على تزايد المخاطر التي تواجهها المؤسسات المعتمدة على بيئات رقمية حساسة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات التنفيذية.

في هذا السياق، أعلنت Zoom اليوم عن شراكة مع Tools for Humanity لدمج تقنية الهوية العالمية الرقمية World ID Deep Face في اجتماعات Zoom، مما يتيح التحقق الفوري من أن المشاركين في الاجتماع بشر حقيقيون، بهدف تعزيز الثقة في الاتصالات المباشرة.

وقد صممت هذه الميزة خصيصاً للمؤسسات والقطاعات المهمة، حيث تضيف طبقة إضافية من الأمان للمحادثات، مما يساعد المؤسسات على تقليل مخاطر انتحال الشخصية خلال الاتصالات الحاسمة، مثل الموافقات المالية، والاستشارات الصحية، وجلسات اتخاذ القرارات التنفيذية.

وقال بريندان إيتلسون، الرئيس التنفيذي للمنظومة في Zoom: "أعطت Zoom دائماً أهمية قصوى للأمان والثقة باعتبارهما عنصرين أساسيين في منصتها. ويوسّع هذا التعاون الخيارات المتاحة لعملائنا من خلال دمج إمكانيات مبتكرة تعزز الأمان في منظومة Zoom، مما يعزز قدراتهم وثقتهم في عصر جديد من التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي."

نهج جديد: التحقق من هوية المستخدمين في الوقت الفعلي

وتتحقق تقنية "بث الوسائط في الوقت الفعلي" من Zoom أثناء التفاعلات المباشرة من أن المشاركين المسجلين هم أشخاص حقيقيون، بدلاً من التركيز فقط على كشف المحتوى المتلاعب به. والتجربة بسيطة:

التسجيل مرة واحدة : يمكن للمستخدمين تسجيل هويتهم كأشخاص حقيقيين باستخدام المعرّف الدولي للهوية العالمية الرقمية (World ID) عبر Orb وكاميرا متطورة، للحصول على معرّف عالمي موثق.

: يمكن للمستخدمين تسجيل هويتهم كأشخاص حقيقيين باستخدام المعرّف الدولي للهوية العالمية الرقمية (World ID) عبر Orb وكاميرا متطورة، للحصول على معرّف عالمي موثق. التحقق عند الانضمام : يؤكد الفحص السريع في App World تطابق إطار "بث الوسائط في الوقت الفعلي" من Zoom، وصورة Orb لحامل هوية World ID المعتمدة، وصورة سيلفي ملتقطة بتقنية التحقق من الوجه على الجهاز.

: يؤكد الفحص السريع في App World تطابق إطار "بث الوسائط في الوقت الفعلي" من Zoom، وصورة Orb لحامل هوية World ID المعتمدة، وصورة سيلفي ملتقطة بتقنية التحقق من الوجه على الجهاز. إظهار التحقق: تظهر شارة "شخص متحقق منه" على صورة الفيديو وملف تعريف المستخدم، لتؤكد للآخرين أنه مشارك بشري.

ولا تتم مشاركة أي بيانات مع Zoom أو المشاركين الآخرين، بل يحصل عملاء Zoom والشركات على مستوى عالٍ من الأمان، حيث يتم التحقق من هوية المشارك البشرية وتطابق بيانات تسجيله.

تكامل زووم وWorld ID: الميزات الرئيسية

يضيف دمج World ID Deep Face قدرة أصيلة للتحقق من وجود المشاركين أثناء اجتماعات Zoom. وتشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التحقق البشري في الوقت الفعلي للتأكد من أن المشاركين أشخاص حقيقيون.

غرفة انتظار Deep Face، التي تتطلب من المشاركين التحقق من هويتهم البشرية قبل الانضمام إلى الاجتماع، مع إمكانية طلب التحقق من أي مشارك أثناء المكالمة.

شارة المشارك المتحقق منه التي تظهر أثناء الاجتماع.

تصميم يعطي الأولوية للخصوصية، حيث لا تتم مشاركة أي بيانات شخصية مع Zoom أو المشاركين الآخرين. إذ يتم التأكيد على الجهاز نفسه، وتحفظ جميع البيانات ذات الصلة ذاتيًا.

تعزيز الثقة من خلال منظومة مفتوحة

في إطار نهج منصة Zoom المفتوحة، يتيح دمج تقنية Deep Face للمؤسسات توسيع نطاق بناء الثقة في الوقت الفعلي.

ومع دمج تقنية World ID Deep Face في منظومة Zoom، تتوفر للمؤسسات طريقة جديدة للتحقق من المشاركين خلال الاجتماعات في السيناريوهات الحساسة، لتكمّل بذلك استثمارات Zoom الأوسع في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قدراتها الأصيلة للكشف عن التزييف العميق.

ويعكس هذا تحولًا أوسع، لا يكتفي بطريقة واحدة فقط لبناء الثقة في عصر الذكاء الاصطناعي، بل يحرص على التحقق من أن المشاركين بشر، والكشف عن أي شيء اصطناعي، بشكل مدمج مباشرةً في بيئة المحادثة حيث يتم اتخاذ القرارات.

وقال تريفور تراينا، الرئيس التنفيذي للأعمال في Tools for Humanity: "مع استمرار الذكاء الاصطناعي في طمس الخط الفاصل بين الواقع والاصطناعي، يصبح بناء الثقة رقمياً أمرًا بالغ الأهمية. وتمكّن World ID الأفراد من إثبات أنهم بشر حقيقيون بطريقة تحافظ على الخصوصية، وتتيح شراكتنا مع Zoom هذه الإمكانية في التواصل اليومي، مما يساعد على بناء الثقة في اللحظات الأكثر أهمية."

وتتبنى Zoom وTools for Humanity رؤية مشتركة لتمكين الجميع، لا سيما الأفراد، من التواصل الآمن والموثوق على نطاق واسع في عالمٍ يزداد اعتماده على الذكاء الاصطناعي.

وترحب Zoom وTools for Humanity بالمؤسسات للانضمام إلى النسخة التجريبية من دمج تقنية World ID Deep Face. وسيكون تطبيق الهوية العالمية World ID Deep Face متاحًا عبر متجر تطبيقات Zoom في وقت لاحق من هذا العام.

نبذة عن شركة "زووم"

توفر "زووم" (بورصة ناسداك: ZM) منصة عمل مفتوحة قائمة على الذكاء الاصطناعي أولاً ومبنية للتواصل الإنساني ومصممة بصورة هادفة للانتقال من الحوار إلى الإنجاز. بدءاً من رواد الأعمال ووصولاً إلى الشركات العالمية، يختار العملاء "زووم" للتعاون والتواصل بسلاسة وتحقيق النتائج عبر الاجتماعات، والدردشة، والاتصالات الهاتفية، ومركز الاتصال، والفعاليات، وغيرها الكثير، وكل ذلك بدعم مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج من "زووم". تأسست "زووم" عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة zoom.com

