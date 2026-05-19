تحسّن Zoom البحث الوكيل لربط المعلومات عبر تطبيقات zoom ومصادر الطرف الثالث.

دبي، غالباً ما يتم فقدان الزخم بعد كل محادثة، عند الحاجة لتدوين الملاحظات يدوياً، ما يجعل الأفكار غير مكتملة، ويفوّت نقاطاً مهمة للعمل، مع قضاء ساعات في إعادة بناء السياق بعد الحدث. وللمساعدة على استمرار العمل دون جهد إضافي، أطلقت zoom أداة My Notes في وقت سابق من هذا العام، وستوفرها قريبًا على الأجهزة المحمولة، مما يتيح الاستفادة من إمكانات Zoom AI Companion في أي مكان.

وتلتقط معظم أدوات تدوين الملاحظات المحادثات، لكن القليل منها يساعد في إنجاز العمل الناتج عنها. أما My Notes فهي أداة تدوين ملاحظات شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً وتعمل عبر منصات اجتماعات الاتصال بالفيديو وzoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet وحتى المحادثات الشخصية. وهي لا تعتمد على النسخ؛ بل تلتقط كل مناقشة مباشرةً حيث تدور المحادثة وتنظمها وتحولها إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ.

ومع وجود My Notes الآن على الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين التقاط ملاحظات المحادثات من zoom والاجتماعات الشخصية، ومعايشة اللحظة بينما يتعامل الذكاء الاصطناعي معها ومع أية وثائق متصلة بها ويبدأ الخطوات التالية.

وقال راسل ديكر، الرئيس التنفيذي للمنتجات في zoom: "أصبح العمل يحدث في كل مكان، والآن يمكن لتدوين الملاحظات أن يصحبك أينما ذهبت، مما يتيح لك عدم تفويت أي فكرة مهمة أو قرار رئيسي، سواء في اجتماع افتراضي أو لقاء عفوي في مقهى. وتوفر My Notes مجالاً أساسيًا لاستكمال المحادثات، مما يسمح للعمل بالاستمرار بسلاسة، حيث تمكّنك من التركيز مع الأشخاص المتواجدين معك بدلاً من القلق بشأن كيفية إعادة بناء سياق المحادثة لاحقًا".

أبرز إمكانيات My Notes من zoom

تم إنشاء My Notes لتبدأ من المحادثة وتلتقط ما يهم وتربطه مباشرة بما يحدث بعد ذلك.

التقط المحادثات في مكان عملك : قم بالتسجيل* والنسخ وتدوين الملاحظات، سواء في اجتماع zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet **، أو في مكالمة، أو أثناء محادثة شخصية. فلا حاجة لبرامج الروبوت أو تطبيقات الطرف الثالث.

: تقوم تلقائيًا بإنشاء ملخصات موجزة، واستنتاج مسار العمل، ومتابعة القرارات، حتى تتمكن من التركيز على المحادثة بدلاً من توثيقها. تحويل المحادثات إلى إجراءات على الفور : قم بتشغيل سير العمل الآلي مباشرةً من My Notes من سطح المكتب لإرسال بريد إلكتروني للمتابعة أو إنشاء مهام، بحيث يتم تحديد الخطوات التالية بشكل آني لتعزيز سير العمل لكل من منظمي الاجتماع والمشاركين فيه.

: تعمل عبر و و والمحادثات الشخصية، مع مزامنة الملاحظات والنصوص بسلاسة بين الهاتف المحمول وسطح المكتب. سجل واحد مستمر بغضّ النظر عن مكان المحادثة. شخصية أو مفتوحة للمشاركة : تظل الملاحظات شخصية بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمستخدمين مشاركة الملخصات مع فريقهم عبر Zoom Canvas أو Chat أو Slack وإنشاء نماذج قابلة لإعادة الاستخدام لأنواع الاجتماعات المتكررة مثل الاجتماعات الثنائية أو العصف الذهني أو مكالمات العملاء.

: ستكون على الهاتف المحمول متاحة في وقت لاحق من هذا الشهر مع خطط المدفوعة وكعرض مستقل مقابل 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا. مهام سير العمل داخل الاجتماعات: يمكن للمستخدمين الآن تشغيل مهام سير العمل مباشرةً قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها في My Notes على سطح المكتب، مما يؤدي إلى أتمتة عمليات المتابعة دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. اختر النماذج المحددة مسبقًا المصممة لدور معين (المبيعات، التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية) أو مسارات العمل المخصصة التي أنشأها المستخدمون مسبقًا عند جدولة اجتماع، وأرفقها أثناء الجلسة، وقم بإدارة إجراءات المتابعة في My Notes على سطح المكتب بعد ذلك. يمكن للمستخدمين مراجعة الخطوات وتعديلها واعتمادها، والجمع بين كفاءة الأتمتة والإشراف البشري حتى لا يتم إغفال أي شيء.

عمل يتقدم مع كل محادثة

تدور المحادثات في كل مكان؛ على الأجهزة المحمولة، أو المنصات، أو وجهاً لوجه، لكن أنظمة التسجيل التي تدعم العمل تقليديًا لا تواكب ذلك.

ومن خلال الجمع بين توفير مزايا My Notes على الهاتف المحمول والتحسينات على "نظام إجراءات zoom" مع AI Companion، تبني zoom جسراً بين المحادثات والتنفيذ. لذلك، سواء جرت مناقشة في قاعة مجلس الإدارة، أو أثناء تناول القهوة، أو عبر مكالمة هاتفية، فإن النتيجة هي نفسها: وضوح الخطوات التالية والعمل الذي سيتم إنجازه.

ويوفر "نظام إجراءات zoom" عملاً أفضل، مدعومًا بواسطة AI Companion:

البحث الوكيل : على عكس البحث التقليدي، الذي يعتمد على تطبيق واحد، يتيح البحث الوكيل لـ Custom AI Companion للمستخدمين الآن البحث عبر 10 وصلات خارجية متاحة، مع إمكانات موسعة لـ Salesforce (مثل معلومات حسابات محددة)، و Workday (مثل سجلات الموظفين أو أرصدة الإجازات)، و ServiceNow (مثل الطلبات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو حالة الطلب)، بالإضافة إلى Zoom Meetings و Chat و Phone و Canvas . وبدلاً من الاضطرار للتبديل بين الأدوات وبذل الجهد لتجميع السياقات المختلفة معًا، يحصل المستخدمون على إجابات ترتكز على البيانات الفعلية لمؤسستهم، في مكان واحد. ومن خلال الاستدلال المدمج ومراعاة السياق، لا يقوم البحث الوكيل باسترداد المعلومات فحسب، بل يستطلع أيضًا النوايا، ويبرز الرؤى الأكثر صلة والخطوات التالية.

My Notes على الهاتف المحمول تدعم حاليًا التسجيل للمحادثات الشخصية فقط.

My Notes على الهاتف المحمول لا تدعم الاستخدام على تطبيقات الهاتف المحمول التابعة لأطراف خارجية.

