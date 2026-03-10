الامارات العربية المتحدة: أعلنت XTB اليوم عن إطلاق ميزة القفل الطارئ، وهي خاصية أمنية جديدة تساعد العملاء على حماية أصولهم المالية بشكل فوري. في حال لاحظ العميل تسجيل دخول مشبوهًا أو شعر بوجود أمر غير طبيعي، يمكنه تعطيل عمليات السحب ومدفوعات البطاقات وبيع الأصول بضغطة واحدة لحماية أمواله.

أصبحت عمليات الاحتيال المالي وتسريبات البيانات أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، لا سيما في ظل تطور شبكات الاحتيال وتكرار تعرّض المعلومات الشخصية للكشف عبر أطراف ثالثة. ومع تنامي هذه التهديدات، يواجه المستثمرون مخاطر متزايدة؛ تتمثل في هجمات التصيّد الاحتيالي وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به إلى حساباتهم. لذلك أصبحت الحاجة إلى مزايا أمان متقدمة تتيح للمستخدمين إدارة الحساب والتحكم به مباشرة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تمنح ميزة القفل الطارئ داخل تطبيق XTB المستخدمين القدرة على تأمين حساباتهم بشكل فوري في حال الاشتباه بوجود وصول غير مصرح به. فبضغطة واحدة، يستطيع العملاء إيقاف بيع وشراء الأدوات المالية، وتعطيل عمليات سحب الأموال من جميع حسابات العملات، إلى جانب تعليق جميع المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية. وبمجرد تغيير كلمة المرور، يمكن للعميل إعادة تفعيل وظائف الحساب عبر التحقق بمسح الوجه، لضمان أن المالك الحقيقي للحساب هو الوحيد الذي له حق فتح الحساب.

وفي تصريح له أشار عمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لدى XTB "في ظل التسارع المتزايد للتهديدات الرقمية ومخاطر أمن المعلومات، لا يزال كثير من الأشخاص يشعرون بالعجز عند ملاحظة أي مؤشر غير طبيعي. لذا أردنا أن نوفر لعملائنا آلية تتيح لهم استعادة التحكم في الحساب خلال ثوانٍ" وتابع بقوله "توفر ميزة القفل الطارئ حماية فورية لأموال العملاء، وتمنحهم راحة البال مع ضمان بقاء أموالهم تعمل بأمان لصالحهم".

تأتي ميزة القفل الطارئ تأكيدًا على التزام XTB بتقديم تجربة استثمار آمنة، بما يضمن للعملاء شعورًا مستمرًا بالثقة والحماية.

الميزة متاحة الآن لجميع مستخدمي تطبيق الاستثمار XTB.

حول XTB

نُمكّن الأفراد حول العالم من إدارة أموالهم بذكاء وأمان أكبر. يساعد تطبيق الاستثمار من XTB أكثر من 2.1 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المالية. من خلال تطبيق XTB، يستطيع العملاء الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وإعداد خطط استثمار مخصصة، بالإضافة إلى تداول عقود مقابل الفروقات على المؤشرات والعملات والسلع. في بعض الأسواق الأوروبية المختارة، يمكن للعملاء استثمار أموالهم عبر منتجات محلية تتمتع بمزايا ضريبية مثل ISA في المملكة المتحدة وPEA في فرنسا، إضافة إلى حسابات التقاعد مثل IKE وIKZE في بولندا. كما يتيح لهم كسب فائدة على الأموال غير المستثمرة، وإدارة المدفوعات عبر الإنترنت أو داخل المتاجر.

ويُعد تطبيق الاستثمار من XTB وجهة رائدة للاستثمار وتحليل الأسواق والتعلّم. نقدم مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، تشمل مكتبة غنية بمقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية، لمساعدة عملائنا على تطوير مهاراتهم في الاستثمار وتحقيق النجاح، بغض النظر عن مستوى خبرتهم في التداول وأسواق المال. ولضمان تقديم تجربة استثمار متميزة، لدينا فريق خدمة عملاء متخصص، يوفر خدمات الدعم بـ 20 لغة، وهو متاح لتقديم المساعدة اللازمة على مدار 24 ساعة طوال 5 أيام الأسبوع، سواء عبر البريد الإلكتروني، الدردشة الحية، أو الهاتف.

تمتلك XTB 17 مكتبًا حول العالم، وتُعد جهة عمل موثوقة لأكثر من 1,400 موظف، يركّز أكثر من 40% منهم على الابتكار المستمر في تقنيات الاستثمار الخاصة بالشركة.

تأسست XTB عام 2004 في بولندا، وهي شركة قائمة على التكنولوجيا تخضع لرقابة عدة جهات تنظيمية حول العالم، من بينها هيئة الرقابة المالية البولندية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية. وفي عام 2016 تم إدراج أسهم شركة XTB في بورصة وارسو.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة xtb.com

