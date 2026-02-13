​​​​​الاتفاقية تُشكل خطوة مهمة نحو قرار الاستثمار النهائي

المشروع يساهم في خلق العديد من فرص العمل والاستثمار الكبيرة وتعزيز قدرات تصدير موارد الطاقة على المدى البعيد

بوينس آيرس، روما، أبوظبي: أعلنت شركات "XRG" ذراع الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ"أدنوك"، و"واي بي إف" الأرجنتينية، و"إيني" الإيطالية، اليوم توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المُسال في الأرجنتين بشكل مشترك. وسيساهم هذا المشروع المتكامل لإنتاج الغاز وتسييله في تطوير إمكانيات موارد "فاكا مويرتا" للغاز الصخري، وترسيخ مكانة "XRG" في مجال الغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم، وتعزيز دور الأرجنتين كمورّد عالمي طويل الأمد.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكلٍ منهما 6 ملايين طن سنوياً. ويتضمن تصميم المشروع مرافق الإنتاج والمعالجة والنقل، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتتضمن اتفاقية التطوير المشترك خطة العمل وخطوات تنفيذ "التصاميم الهندسية النظرية والأولية" والأنشطة ذات الصلة مثل الأعمال الهندسية والهيكلة الفنية والمسارات التجارية والتمويلية الأساسية.

وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG": "تشكل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم خطوة مهمة في جهود تطوير ’مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال‘ الذي يكتسب أهمية كبيرة ويتيح العديد من فرص وإمكانيات النمو الكبيرة. وتسعى ’XRG‘ بالتعاون مع كلٌّ من ’واي بي إف‘ و’إيني‘ إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات هذا المشروع الضخم للمساهمة في توفير إمدادات موثوقة ومرنة من موارد الطاقة للأسواق الدولية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للشركاء والمجتمع المحلي".

من جهته، قال هوارسيو مارين، الرئيس التنفيذي لشركة "واي بي إف": "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة رسمية لانضمام ’XRG‘ إلى المشروع الذي نعمل على تطويره مع شركة ’إيني‘، ويتيح وجود هذين الشريكين العالميين البارزين تعزيز مكانة المشروع كأحد أبرز المشروعات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، وسنعمل الآن بشكل مكثف للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الثاني من عام 2026".

ومن جانبه، قال غويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية بشركة "إيني": "بموجب اتفاقية التطوير المشترك، تنضم ’XRG‘ كشريك جديد للمشروع الذي يرسّخ مكانته كإحدى أكثر المنشآت الواعدة ضمن منظومة الغاز العالمية، حيث يتطور المشروع بطريقة تجسّد الريادة التقنية وعمق الرؤية الاستراتيجية."

تُعدُّ "XRG" ذراع الاستثمار الدولي لـ "أدنوك"، حيث تتجاوز قيمتها المؤسسية 150 مليار دولار، وتسعى إلى بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة للمساهمة في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة في مرحلة جديدة تشهد تزايد الطلب على مواردها.

تركّز "XRG" على خلق قيمة طويلة الأمد وتعزيز النمو والازدهار لكافة الأطراف المعنية من خلال الاستثمار الطموح والمنضبط عبر سلسلة القيمة لقطاعَي الطاقة والكيماويات، للمساهمة في ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات العالم من المواد الأساسية.

تعد شركة النفط الوطنية الأرجنتينية "واي بي إف" هي المشغّل الأكبر والأهم في حقل "فاكا مويرتا" الصخري، وإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة الأرجنتيني. وتمتد أعمالها عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من إنتاج الموارد الهيدروكربونية ونقلها، مروراً بعمليات التكرير، ووصولاً إلى تشغيل أكبر شبكة من محطات الوقود في البلاد.

وتقود الشركة تطوير حوض "فاكا مويرتا" الصخري، أحد أهم مكامن النفط والغاز عالمياً، وتعمل على تعزيز دور الأرجنتين كمركز ناشئ لتصدير الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

"إيني" هي شركة عالمية لتكنولوجيا الطاقة تمتد عملياتها في 64 دولة، وتهدف إلى إنتاج وبيع منتجات وخدمات في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات وتلبي احتياجات العملاء، وذلك عبر اعتماد أفضل التقنيات المتاحة والسعي المستمر نحو إيجاد حلول مبتكرة ومتقدّمة. كما تهدف الشركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

