أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمام "ريم للتمويل"، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية بالدولة، إلى شبكة شركاء المبادرة الاستراتيجية "تسريع الصادرات Xport Xponential".

جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون بين الجانبين، وقعها كل من سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسراج طارق فيضي، الرئيس التنفيذي لــ"ريم للتمويل"، حيث تمثل الاتفاقية خطوة نوعية ضمن مبادرة "تسريع الصادرات" التي أطلقتها "الاتحاد لائتمان الصادرات" العام الماضي لتمكين الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ودعم أنشطتها في مجالات التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ومرونته وتنوع روافده.

وأكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الشركة تولي أهميةً كبيرة لتوسيع شراكاتها تحت مظلة "تسريع الصادرات"، بما يعزز كفاءة أدوات الدعم الائتماني التي تتيحها، ويسهِّل دخول منتجات الشركات المستهدفة إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت سعادتها: "يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع ريم للتمويل وانضمامها إلى شركاء مبادرة تسريع الصادرات، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً للحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي، وتمكين قاعدةٍ أوسع من العملاء. وسنواصل العمل في الاتحاد لائتمان الصادرات على تطوير شراكاتنا ومنظومة حلولنا الائتمانية، لتعزيز فرص زيادة الصادرات من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، ودعم نمو الصادرات الوطنية غير النفطية باعتبارها رافداً اقتصادياً هاماً، بما يعزز من تحقق المستهدف الوطني بزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

ومن جانبه، قال سراج طارق فيضي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريم للتمويل": "نحن فخورون بالانضمام إلى مبادرة تسريع الصادرات كشريك استراتيجي، حيث نؤمن أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات الشركات الإماراتية وتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم توسعها في الأسواق المحلية والإقليمية. في "ريم للتمويل"، نحن ملتزمون بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات المحلية من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد المحلي. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات في تحقيق أهداف استراتيجية لتسريع الصادرات والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

إلى ذلك، يتيح انضمام "ريم للتمويل" إلى شركاء "تسريع الصادرات" خيارات تمويل إضافية للشركات المنضمة إلى المبادرة، ويسهم في تحفيزها على استكشاف فرص النمو والتوسع في أسواق جديدة، بدعم مجموعة من المؤسسات التمويلية الرائدة.

يُشار إلى أن شركة "ريم للتمويل" باتت الإضافة الأحدث إلى شبكة شركاء مبادرة "تسريع الصادرات"، والتي تتضمن مجموعةً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ وصندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ والمنطقة الحرة بمطار دبي؛ وغرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ ودائرة التنمية الاقتصادية – عجمان؛ ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية؛ ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، إلى جانب الشركاء الماليين والمصرفيين، وهم مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، ومصرف التنمية الدولي، وبنك ويو، وبنك المارية المحلي.

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