دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن صندوق المال كابيتال ريت، صندوق الاستثمار العقاري المغلق والمدرج في سوق دبي المالي (DFM)، عن تعيين شركة xCube مزوّدًا للسيولة لوحداتها المدرجة.

وبموجب هذا التكليف، ستتولى شركة xCube مهام مزوّد السيولة لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، وذلك وفقًا للأنظمة والقواعد المعمول بها في سوق دبي المالي وهيئة سوق المال (CMA)، والتي كانت تُعرف سابقًا بهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود المال كابيتال ريت المستمرة لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق للمستثمرين، ودعم بيئة تداول أكثر انتظامًا واستقرارًا لوحداتها المدرجة. وبصفتها مزوّدًا للسيولة، ستقوم شركة xCube بتقديم عروض شراء وبيع مستمرة خلال ساعات التداول، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك بهدف دعم كفاءة السوق الثانوية وتحسين مستوى السيولة.

من جانبه، علّق سانجي فيج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال (مدير الصندوق)، قائلاً: “إن تعيين xCube مزوّدًا للسيولة يعكس التزامنا المستمر بالحفاظ على بيئة تداول منظمة وفعّالة لمستثمرينا. ويدعم هذا التكليف هدفنا الاستراتيجي المتمثل في ضمان وصول مستمر ومنتظم إلى السوق، مع الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.”

وفي هذا السياق، قال سعد جلبي، الرئيس التنفيذي لشركة xCube: “يسعدنا تعييننا مزوّدًا للسيولة لوحدات المال كابيتال ريت. سيسهم هذا الدور في تعزيز سيولة الوحدة وجعله أكثر سهولة في التداول للمستثمرين، من خلال توفير سيولة يومية مستقرة. وستسخر xCube خبراتها التقنية ومنصاتها المتقدمة لدعم نمو السيولة العضوية للصندوق، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين على المدى الطويل.”

نبذة عن المال كابيتال ريت

المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدرج في سوق دبي المالي، يركز على الاستحواذ وإدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة.

نبذة عن xCube

xCube هي شركة مقرها دبي متخصصة في صناعة السوق والوساطة المالية، وتقدم خدمات توفير السيولة وخدمات المصدرين للشركات المدرجة في الأسواق المالية. تعمل الشركة ضمن الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، وتدعم التداول المنظم وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.

www.xcube.ae

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر marketing@xcube.ae

