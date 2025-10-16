دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت XBase لخدمات الوساطة وتداول الأصول الافتراضية، إحدى شركات مجموعة XBD، اليوم عن حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتداول.

تمثل هذه الموافقة المرحلة الأخيرة قبل حصول الشركة على الترخيص الكامل وبدء مزاولة أنشطتها، وتشكّل محطة بارزة في مسيرة قطاع الأصول الافتراضية والتمويل الرقمي الذي يشهد نمواً متزايداً في دولة الإمارات، كما تؤكد على مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الافتراضية المنظّمة.

ويعكس هذا الإنجاز جهود دبي الرامية إلى ترسيخ منظومة شفافة وموثوقة للأصول الافتراضية، حيث تُعد الإمارة اليوم أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم بعد أن تجاوزت أحجام التداول 2.5 تريليون درهم منذ بداية عام 2025.

بهذه المناسبة، قال زيشان أبال، الرئيس التنفيذي لشركة XBase لخدمات الوساطة وتداول الأصول الافتراضية: "يمثل الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي محطة رئيسية في مسيرة توسعنا العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم بنية تحتية آمنة ومتوافقة مع الأنظمة، تركز على احتياجات العملاء وتوفر بيئة تداول موثوقة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين. كما نثمّن الإطار التنظيمي الشفاف والمتطور الذي تعتمده سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والذي يضمن أن تظل دبي في طليعة الاقتصاد الرقمي العالمي."

نبذة عن مجموعة XBD

مجموعة XBD هي مزوّد عالمي للبنية التحتية للأصول الرقمية تعمل على تطوير أول منظومة من نوعها لتداول السيولة (Trade Fluidity Ecosystem) — وهي مجموعة متكاملة من حلول الدفع والتداول القائمة على الامتثال التنظيمي، صُممت لجعل الأصول الرقمية أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام للشركات حول العالم. ومن خلال خدماتها التي تشمل التحويلات عبر الحدود، وقبول المدفوعات الرقمية، والتداول خارج المنصة (OTC)، تمكّن XBD التجار والمؤسسات من نقل القيمة بسلاسة عبر العملات والحدود. وتواصل المجموعة التزامها بتقديم حلول أصول رقمية رفيعة المستوى، مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين في المنطقة.

وتدير مجموعة XBD شبكة عالمية من الكيانات المنظمة التي تخدم العملاء المؤسسيين وأصحاب الثروات العالية في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. ومن خلال منظومتها الموحدة، تعمل XBD على سد الفجوة بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية عبر تقديم خدمات التجارة، وقبول المدفوعات، والتداول خارج المنصة، ضمن إطار تنظيمي يضع الامتثال في المقام الأول.

-انتهى-

#بياناتشركات