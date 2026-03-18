هانغتشو، الصين،: كشفت مجموعة علي بابا عن Wukong، وهي منصة ذكاء اصطناعي متطورة مصممة خصيصاً للشركات، وتهدف إلى دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة في سير عمل الشركات. وتستطيع المنصة تنسيق عمل عدة وكلاء لإدارة المهام المعقدة من خلال واجهة واحدة، وهي قائمة على بنية تحتية أمنية عالية المستوى، مما يجعلها أداة إنتاجية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات بيئات العمل.

ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب إعادة هيكلة مجموعة علي بابا ضمن مجموعة أعمال Alibaba Token Hub (ATH) المنشأة حديثاً. وباعتبارها منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للشركات التي طورتها وحدة أعمال Wukong التابعة لـ ATH، يشير هذا الإطلاق إلى التزام الشركة بتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي لسوق الشركات.

وتتوفر Wukong حالياً للاختبار التجريبي (بيتا) بدعوة خاصة فقط. ويمكن تحميلها كتطبيق مستقل لأجهزة الحاسوب أو الوصول إليها كوكيل ذكاء اصطناعي مدمج ضمن أحدث إصدار من DingTalk، منصة التعاون المؤسسي من علي بابا التي تخدم أكثر من 20 مليون مستخدم من الشركات. وتتصل Wukong في الأساس مع DingTalk، وستتكامل تدريجياً مع منصات مراسلة أخرى مثل Slack وMicrosoft Teams وWeChat، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة.

وتم تصميم المنصة خصيصاً لمهام الوكلاء في بيئات المؤسسات. فهي قادرة على العمل على أجهزة الحاسوب المحلية، والمتصفحات، والأنظمة السحابية، كما يمكنها تنسيق عمل عدة وكلاء لإنجاز مهام مثل تحرير المستندات، وتحديث جداول البيانات، واستكمال نماذج الموافقة، وتفريغ التسجيلات الصوتية للاجتماعات، وإجراء البحوث المعمقة.

ويعدّ الأمن عنصراً أساسياً في تصميم Wukong؛ إذ تأتي المنصة مزودة بآليات للتحقق من الهوية، وضوابط الوصول، وبيئات اختبار مخصصة للمؤسسات، مصممة خصيصاً لبيئة الأعمال التي تولي الأمن أولوية قصوى.

وسيتم دمج منظومة علي بابا الأوسع للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا - بما في ذلك Taobao وTmall و1688 وAlipay وAlibaba Cloud - تدريجياً في Wukong كمهارات وكلاء معيارية، إلى جانب دعم تكامل مهارات الوكلاء من جهات خارجية. ويمكّن Wukong من دعم نطاق واسع من وظائف الأعمال، بدءاً من تصميم واجهات متاجر التجارة الإلكترونية وإدارة الموردين، وصولاً إلى معالجة المدفوعات وجدولة البنية التحتية السحابية.

ولتلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، أطلقت Wukong أيضاً حلول "فريق الشخص الواحد" (OPT) في عشرة قطاعات، تشمل التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والخدمات القانونية، والمالية والمحاسبية، والتوظيف، والتصميم، وتطوير البرمجيات، وإنشاء المحتوى. ويتضمن كل حل مجموعة مختارة من المهارات الخاصة بكل قطاع، مما يمكّن الأفراد والشركات الناشئة من إدارة سير العمل المعقد وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة أكبر.

وتعتمد قدرات Wukong في مجال الوكلاء على نسخة معاد تصميمها من واجهة DingTalk، والتي بنيت كواجهة سطر أوامر (CLI) وطبقة واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (API). ويمنح Wukong وصولاً مباشراً إلى مجموعة وظائف DingTalk الكاملة في مجال الوكلاء المؤسسيين، ما يمكّن المنصة من تخطيط المهام المعقدة بشكل مستقل، وإنشاء تعليمات دقيقة، وتنسيق سير عمل الوكلاء دون الحاجة إلى تدخل بشري.

وبالإضافة إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي المخصصة للعملاء من الشركات، كشفت علي بابا مؤخراً عن ترقية رئيسية لتطبيقها الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي للمستهلكين، تطبيق "كوين"، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً لدمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الاستخدام العملي اليومي.

