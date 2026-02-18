منظومة Ericsson Enterprise 5G Connect ومايكروسوفت تقدّمان قدرات اتصال ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والأمان وتجربة المستخدم

سبعة من مزودي خدمات الاتصالات يلتزمون ببرامج الإطلاق المبكر لهذه القدرات، مع توفر واسع بدءاً من الربع الثاني من عام 2026

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن تعاونها مع مايكروسوفت في مجال التقنيات المتنقلة للمؤسسات. وقد عملت الشركتان معاً على دمج قدرات متقدمة لشبكة الجيل الخامس مباشرة ضمن نظام التشغيل Windows 11، لتمكين المؤسسات حول العالم وموظفيها من الاستفادة من اتصال آمن للحواسيب المحمولة قائم على السياسات، بما يبسّط عمليات إدارة أقسام تكنولوجيا المعلومات ويسهل حماية وتوسيع نطاق أساطيل أجهزة الكمبيوتر المتنقلة في المؤسسات والشركات.

ويجمع الحل المشترك بين إدارة الأجهزة عبر نظام Microsoft Intune من مايكروسوفت ومنصة Ericsson Enterprise 5G Connect، المعروفة سابقاً باسم (Ericsson Enterprise Virtual Cellular Network – EVCN)، وهي منصة قائمة على تحليلات السحابة والذكاء الاصطناعي تقوم بمراقبة جودة الشبكة بشكل مستمر وتضبط الاتصال تلقائياً لضمان أفضل أداء وأعلى مستويات الأمان.

ويتيح دمج إدارة اتصال الجيل الخامس القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التشغيل Windows 11 لفرق تكنولوجيا المعلومات أتمتة آلية اتصال الأجهزة، والتنقل السلس بين شبكات مزودي خدمات الاتصالات، وتطبيق السياسات الداخلية للمؤسسة بكفاءة عالية.

ومن خلال نظام Microsoft Intune ومنصة Ericsson Enterprise 5G Connect، تستطيع فرق تكنولوجيا المعلومات فرض ملفات تعريف اتصال آمنة وسياسات مؤسسية بشكل تلقائي عبر جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الجيل الخامس، ما يقلل الحاجة إلى الإعداد اليدوي ويضمن تجربة استخدام متسقة ومتوافقة أينما يعمل الموظفون.

وتسهم هذه القدرات المؤتمتة في إزالة التحديات التقليدية المرتبطة باعتماد الحواسيب المحمولة المتصلة بالشبكات الخلوية، من خلال تقليل التعقيد التشغيلي وضمان تجربة موحدة عبر مختلف المواقع ومزودي الخدمة. كما تساهم الإمكانات الجديدة في خفض التكاليف التشغيلية لأقسام تكنولوجيا المعلومات، وتزويد المؤسسات بمسار آمن وواضح للاستفادة من إمكانات التنقل الحديثة، بالاعتماد على أكثر إصدارات نظام التشغيل Windows أماناً وتكاملاً مع السحابة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للتعاون الممتد بين مايكروسوفت وإريكسون في توفير اتصال مُدار عبر شبكات الجيل الخامس ضمن بيئات العمل المؤسسية، وذلك عقب تنفيذ عدة تجارب ناجحة في أسواق متعددة. وبالتعاون مع مزودو خدمات اتصالات وشركاء عالميين آخرين، ستقدّم مايكروسوفت وإريكسون باقات مؤسسية متكاملة لشبكات الجيل الخامس تبدأ بأجهزة كمبيوتر Surface Copilot+، وحلول نظام Microsoft 365 وIntune، ومنصة Ericsson Enterprise 5G Connect.

وخلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر برشلونة العالمي للجوال MWC 2026، أكبر حدث عالمي للاتصالات المتنقلة، ستقوم الشركتان بعرض قدرات هذا الحل المشترك وميزاته الجديدة، بما في ذلك إمكانية تعيين سياسات الشبكة عن بُعد لإعطاء الأولوية لاتصال شبكة الجيل الخامس، والتبديل التلقائي لشرائح eSIM، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي محلي يعمل على جهاز الكمبيوتر Surface 5G لاتخاذ قرارات ذكية آنية تراعي السياق. ويُظهر ذلك كيف يمكن تحسين أداء الاتصال لضمان سلاسة وموثوقية العمليات التجارية ذات القيمة العالية.

وفي هذا السياق، قال إريك إيكودن، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون: "تعيد الحواسيب المحمولة المدعومة بشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي تعريف آليات وأماكن إنجاز العمل. ومن خلال تعاوننا مع مايكروسوفت وشركائنا من مزودي خدمات الاتصالات، فإننا نُمكّن المؤسسات من أتمتة نشر وتشغيل أجهزة آمنة ومتّصلة دائماً بسلاسة، بغض النظر عن الموقع، بما يخلق بيئة عمل أكثر ذكاءً واستجابة في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتمتع هذا الحل المشترك بإمكانات كبيرة لإحداث تحول في بيئات تقنية المعلومات وأساليب العمل على مستوى العالم".

من جانبه، قال إيان ليغرو، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لنظام Core OS في مايكروسوفت: "يمثل نظام Windows 11 المنصة المثالية للمؤسسات لنشر وإدارة أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكات الجيل الخامس على نطاق واسع. ومع القدرات الجديدة لإدارة الجيل الخامس في نظام التشغيل هذا، والتي يجري اختبارها حالياً عبر أجهزة Surface Copilot+ ومنصة Ericsson Enterprise 5G Connect، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام نظام Microsoft Intune لضمان سلامة الأجهزة واتصال الجيل الخامس وإدارتهما وتأمينهما بسلاسة. ومن خلال تكامل أنظمة Windows وIntune وSurface ومنصات إريكسون، تستطيع المؤسسات نشر أجهزة جاهزة لعصر الذكاء الاصطناعي بثقة، وضمان بقاء الموظفين على اتصال آمن وإنتاجية عالية أينما كان موقع العمل".

ويتوافر الحل المشترك حالياً للمؤسسات في بعض الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة مع T-Mobile والسويد مع Telenor وسنغافورة مع Singtel واليابان مع SoftBank Corp، على أن تتبعها عمليات إطلاق تجارية إضافية خلال عام 2026 في أسواق أخرى، منها إسبانيا مع MasOrange وألمانيا مع O2 Telefónica Germany وفنلندا مع Elisa.

