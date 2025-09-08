الكويت: شهد بنك وربة إقبالاً جماهيرياً واسعاً من الشباب وأفراد المجتمع خلال حفل إطلاق حساب الشباب الجديد Wave Banking، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الخيران مول تحت شعار "موجتك بأسلوبك" وتخللها فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة وكذلك العديد من المفاجآت والجوائز، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا خصومات وعروض حصرية لإعطاء الشباب نبذة عن المزايا التي سيحصلون عليها عند فتح حساب Wave Banking.

وبهذه المناسبة، قال السيد د. محمد بركات، رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: "فخورون بالنجاح الباهر الذي حققه إطلاق Wave Banking والذي يعكس توافق مميزات الحساب الجديد مع أفكار واحتياجات الشباب الكويتي للتطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، ويُعد ذلك خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة بشعارنا "'لنملك الغد"، حيث نسعى لبناء مستقبل مالي مستدام للأجيال القادمة من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتطورة".

وقد شهد الإطلاق تفاعلاً كبيراً من الحضور مع جناح بنك وربة المخصص لعرض مزايا Wave Banking، حيث تمكن الزوار من التعرّف على كيفية فتح الحسابات والاستفادة من الخدمات المتطورة للمنصة، كما قام فريق متخصص من البنك بتقديم استشارات مالية مجانية وشرح مفصل لجميع مزايا الحساب، بما في ذلك الأدوات المتطورة للتخطيط المالي الذكي واللوحة المالية التفاعلية.

وقد تضمنت الفعالية توزيع العديد من الهدايا القيمة والجوائز على الحضور، بما في ذلك قسائم شرائية من الشركاء المشاركين، وهدايا تذكارية من بنك وربة، ومفاجآت خاصة للمسجلين الجدد في Wave Banking، وشهدت الفعالية مسابقات تفاعلية وأنشطة ترفيهية مصممة خصيصاً للشباب.

وأضاف د. بركات: "شهدنا خلال الفعالية اهتماماً كبيراً من الشباب بمزايا Wave Banking الفريدة، خاصة برنامج الاسترداد النقدي الذي يصل إلى 3% مع بطاقة Prepaid Visa، وبرنامج "امتياز" للطلبة المتفوقين الذي يقدم مكافآت تصل إلى 50 ديناراً كويتياً عن كل فصل دراسي، كما لاقت ميزة 'Wave Wednesday' الأسبوعية إعجاباً واسعاً، حيث تقدم جوائز قيمة وقسائم شرائية من شركائنا المميزين".

وينفرد حساب الشباب Wave Banking بتوفيره بطاقة "Prepaid Visa" مسبقة الدفع مع برنامج استرداد نقدي يصل إلى 3% على جميع العمليات الشخصية بحد أقصى 150 دينار كويتي شهرياً، بالإضافة إلى برنامج "امتياز" للطلبة المتفوقين الذي يقدم مكافآت مالية تصل إلى 50 دينار كويتي عن كل فصل دراسي للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي 3.5 أو أعلى، وتشمل المنصة ميزة "Wave Wednesday" الأسبوعية التي تقدم جوائز قيمة وقسائم شرائية من شركاء مميزين، إلى جانب سوق رقمي حصري يضم خصومات وعروض مخصصة للشباب فقط من خلال المنصة الرقمية للحساب.

وشملت قائمة الشركاء الذين كانوا حاضرين أيضاً في الفعالية علامات تجارية رائدة مثل "Talabat" والأولى للوقود و"Puff" و"ذا ديلي لوف" و"Say Suco" و"قولبها" ووينكم، وهي علامات تهدف إضافة قيمة حقيقية لتجربة العملاء الشباب لتجعل من Wave Banking أكثر من مجرد حساب مصرفي؛ بل منصة متكاملة للحياة الرقمية.

وأشار د. بركات إلى أن نجاح الفعالية يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الكويتي لبنك وربة وخدماته المبتكرة، مؤكداً على أن البنك سيواصل الاستثمار في التكنولوجيا المالية المتطورة وتطوير حلول مصرفية تلبي احتياجات الأجيال الجديدة.

وتأتي منصة Wave Banking كجزء من استراتيجية بنك وربة الشاملة لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية. وتتميز المنصة بواجهة مستخدم سهلة وأدوات ذكية للإدارة المالية، بالإضافة إلى مستوى أمان عالٍ يحمي بيانات العملاء ومعاملاتهم المالية.

ومن المقرر أن يواصل بنك وربة تنظيم حملات تسويقية متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية لتعزيز الوعي بالمنصة الجديدة.

وفي ختام حديثه، أكد د. بركات على أن بنك وربة يفخر بكونه رائداً في مجال الابتكار المصرفي في الكويت، وأن إطلاق Wave Banking يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة البنك نحو تحقيق رؤيته الاستراتيجية "لنملك الغد"، وأشار إلى أن البنك سيواصل العمل على تطوير المنصة وإضافة مزايا جديدة بناءً على احتياجات العملاء وتطلعاتهم المستقبلية.

نبذة عن Wave Banking

Wave Banking هي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مخصصة للشباب، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا الحصرية، بما في ذلك :

هي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مخصصة للشباب، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا الحصرية، بما في ذلك بطاقة Prepaid Visa مسبقة الدفع مع برنامج استرداد نقدي يصل إلى 3% بحد أقصى 150 ديناراً كويتياً شهرياً

مسبقة الدفع مع برنامج استرداد نقدي يصل إلى 3% بحد أقصى 150 ديناراً كويتياً شهرياً برنامج "امتياز" للطلبة المتفوقين الذي يقدم مكافآت تصل إلى 50 ديناراً كويتياً عن كل فصل دراسي للحاصلين على معدل تراكمي 3.5 أو أعلى

ميزة " Wave Wednesday " الأسبوعية التي تقدم جوائز قيمة وقسائم شرائية

" الأسبوعية التي تقدم جوائز قيمة وقسائم شرائية سوق رقمي حصري يضم خصومات وعروض من شركاء مميزين

أدوات متطورة للتخطيط المالي الذكي واللوحة المالية التفاعلية

واجهة مستخدم سهلة ومستوى أمان عالٍ

و يحرص بنك وربة على تطوير منتجاته وخدماته بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائه المتنوعة، ويلتزم بأعلى معايير الجودة والشفافية في جميع تعاملاته، ويعتبر البنك من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات