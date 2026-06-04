أبوظبي، أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم، وعشية اليوم العالمي للبيئة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منظمة Water.org وشركة إدارة الاستثمارات الهادفة التابعة لها WaterEquity.

وفي إطار هذه الشراكة، استثمر البنك في صندوق WaterEquity Everspring، وهو صندوق مفتوح للاستثمارات الهادفة والمؤثرة، ويركز حصرياً على توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة وخدمات الصرف الصحي في الأسواق الناشئة.

وتُعد Water.org منظمة عالمية غير ربحية تُعنى بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، فيما تتولى WaterEquity توجيه استثمارات القطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة تؤسس لمنصة تعاون مستمر بين بنك أبوظبي الأول وWater.org وWaterEquity بهدف تعزيز الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي من خلال حلول تمويلية تعتمد على آليات السوق. وبذلك يصبح بنك أبوظبي الأول أول مؤسسة مالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُقيم شراكة مع المؤسستين عبر أداة استثمارية مباشرة، ما يعكس ريادته في توظيف رؤوس الأموال لتحقيق أثر إيجابي، بما في ذلك الاستثمار في WaterEquity مع الالتزام بتوجيه أي عوائد لدعم رسالة وأهداف منظمة Water.org.

كما تعكس هذه الشراكة التزام بنك أبوظبي الأول بتعزيز أمن المياه باعتبارها أولوية استراتيجية، ونظراً لدورها المحوري في جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز المرونة وتحسين الصحة العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال توجيه الاستثمارات الخاصة نحو أحد التحديات العالمية التي تعاني النقص الأكثر حدة في التمويل، يؤكد البنك الدور الحيوي للمؤسسات المالية في توفير حلول قابلة للتوسع وذات أثر ملموس. ومن خلال WaterEquity Everspring ، يتم توظيف رؤوس الأموال عبر مؤسسات مالية محلية لتوفير حلول تمويلية ميسّرة للأسر والشركات ذات الدخل المحدود، ما يتيح الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي على نطاق واسع.

وتتماشى الشراكة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن المائي العالمي، بما في ذلك أهداف مبادرة محمد بن زايد للماء، كما تعزز مكانة الدولة الريادية بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في ديسمبر 2026. ويعكس هذا التعاون ترجمة الأولويات الوطنية إلى مبادرات عملية يقودها القطاع الخاص، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستدامة وريادة العمل المناخي.

وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تمثل المياه عنصراً أساسياً لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المستدام والاستقرار طويل الأمد. ومن خلال شراكتنا مع Water.org وWaterEquity، نجمع بين رأس المال والخبرات المتخصصة لدعم حلول قابلة للتوسع تعتمد على آليات السوق، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق أثر إيجابي ملموس. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم نماذج تمويل مبتكرة قادرة على معالجة التحديات العالمية مع توفير قيمة مستدامة للمجتمعات والاقتصادات".

وقال غاري وايت ومات ديمون، الشريكان المؤسسان لمنظمة Water.org: "يمتلك القطاع الخاص الأدوات اللازمة، إلى جانب الفرصة للمساهمة في معالجة فجوة تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي. وقد أثبتت التجارب السابقة ما يمكن تحقيقه، إذ تمكن أكثر من 88 مليون شخص من الحصول على خدمات المياه الآمنة أو حلول الصرف الصحي بعد تلقيهم تمويلات صغيرة ساعدتهم على تأمين هذه الخدمات في منازلهم. ويشكل استثمار بنك أبوظبي الأول في صندوق WaterEquity Everspring نموذجاً لالتزام المؤسسات المالية وريادتها لحلول تستند إلى آليات السوق، بما يسرّع وتيرة تحقيق الأثر الإيجابي ويؤكد للمجتمع المالي أن الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي كفيل بتحقيق تقدم اجتماعي ملموس وإحداث تغيير مستدام على أرض الواقع."

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لأجندة بنك أبوظبي الأول في مجال التمويل المستدام وتركيزه على التمويل المرتبط بحماية موارد الطبيعة، بما يشمل دوره الريادي كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصدر تقريراً وفق إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، وأول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يصدر سندات زرقاء.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة (Aa3/ AA-/ AA-) من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، وهو يتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنّف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتف" للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما حصل البنك على أفضل فئة تصنيف مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك العالمية، مع مستوى منخفض للمخاطر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: relations-fab/investor-ae/about-www.bankfab.com/en

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

نبذة عن Water.org

تُعد Water.org منظمة عالمية غير ربحية ساهمت في إحداث أثر إيجابي في حياة أكثر من 88 مليون شخص حول العالم من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي. تتبنى المنظمة، التي أسسها كل من غاري وايت ومات ديمون، حلولاً مبتكرة تستند إلى آليات السوق لمعالجة أزمة المياه العالمية. وعلى مدى أكثر من 30 عاماً، ساهمت المنظمة في دعم النساء وتحسين صحة الأطفال والعائلات عبر الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص المستقبلية للمجتمعات حول العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://water.org .

التواصل الإعلامي

كيت ماكغيدي

مدير أول للعلاقات العامة

cmcgeady@water.org

نبذة عن WaterEquity

تُعد WaterEquity شركة متخصصة في إدارة الأصول، وتركز على توجيه الاستثمارات الخاصة إلى قطاعي المياه والصرف الصحي في الأسواق الناشئة والحدودية. وتستثمر الشركة في المؤسسات المالية والشركات والبنية التحتية التي تساهم في توفير حلول المياه الآمنة والصرف الصحي للمجتمعات منخفضة الدخل، مع السعي لتحقيق عوائد استثمارية للمستثمرين. منذ عام 2016، نجحت الشركة في استقطاب أكثر من 485 مليون دولار أمريكي من رؤوس الأموال الاستثمارية التي تم الالتزام بها، كما ساهمت في تحسين الوصول إلى خدمات المياه الآمنة أو حلول الصرف الصحي لأكثر من 9.7 مليون شخص. وقد أسسها غاري وايت ومات ديمون، مؤسسا منظمة Water.org، وتستند إلى خبرات ممتدة لعقود طويلة في الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي عبر الأسواق الناشئة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة WaterEquity.com..

نبذة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال بشكل مشترك مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بصورة مستدامة.

ويمثل المؤتمر محطة تتويج لحوار عالمي واسع النطاق ومشاورات دولية متعددة الأطراف، شملت الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي عُقد في العاصمة السنغالية داكار في يناير 2026، إلى جانب جهود متواصلة لإشراك قادة القطاعات والقطاع الخاص والأوساط المالية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والشباب. كما تجمع العملية التحضيرية 12 رئيساً مشاركاً يقودون ست جلسات حوار تفاعلية بهدف تطوير حلول طموحة وشاملة ومبتكرة. وبصفتهما الدولتين المضيفتين للمؤتمر، تدعو دولة الإمارات والسنغال جميع الجهات المعنية إلى المشاركة الفاعلة والمساهمة في تطوير حلول سياسية وفنية وتحويلية قادرة على مواكبة حجم وتحديات قضايا المياه والصرف الصحي عالمياً. وتهدف الدولتان إلى تنظيم مؤتمر يرتكز على النتائج العملية، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات، واستعادة النظم البيئية، وتسريع الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 202.

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