الأعمال التمهيدية، بما في ذلك أعمال الحفر والأساسات، جارية حالياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ عقد الإنشاء الرئيسي لتشييد W رزيدنسز في دبي هاربر على شركة المقاولات الهندسية ذ.م.م. ومقرّها الإمارات. هذا، وتبلغ قيمة العقد الذي سيتم بموجبه تسليم الأبراج الثلاثة للوجهة الفاخرة على الواجهة البحرية 1.55 مليار درهم إماراتي.

وقد تمت المباشرة بأعمال تجهيز الموقع، بما في ذلك أعمال الحفر والتدعيم، في المشروع متعدد الاستعمالات، وذلك بعد تكليف شركة إيه بي سي سي لمقاولات الأساسات والبناء البحري بموجب عقد بقيمة 51 مليون درهم إماراتي.

ويتضمن عقد الإنشاء الرئيسي تطوير 490 مسكناً فاخراً تحت العلامة التجارية في ثلاثة أبراج، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الراقية داخل طابق بوديوم منسق يربط بين الأبراج السكنية. ويضم مجمّع W ريزيدنسز في دبي هاربر، والبالغة قيمة مبيعاته 5 مليارات درهم إماراتي، مجموعة واسعة من الشقق ووحدات الدوبلكس، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس مع مسابح خاصة.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يمثل هذا العقد علامة فارقة في تطوير واحدة من أكثر الوجهات المرتقبة على الواجهة البحرية في الإمارات. وسيكمّل التصميم المعماري اللافت لمجمّع W رزيدنسز في دبي هاربر محيطه المجاور بشكل مثالي مع إطلالاتٍ خلابة على الخليج العربي ومشهد الأبراج السكنيّة الأيقوني في مدينة دبي، كما سيقدم تجربة حياة استثنائية ونشطة للراغبين في الإقامة في منطقة المارينا".

وستتولى شركة ماريوت الدوليّة إدارة المجمّع السكني المكوّن من 40 طابقاً والذي يتوافق مع معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من المستوى الفضي. ويضم المجمّع أطول مسبح إنفينيتي بدبي، ونادي لياقة بدنية متكامل من علامة ويلفِت بمساحة 40,000 قدم مربع، وصالة رحبة للمقيمين، واستوديو للتسجيل الموسيقي، وغرفة محاكاة رياضية، وغرفة ألعاب، وسينما داخلية، وأجنحة للزوّار، وباقة مختارة من المطاعم والمقاهي الراقية، ومساحات عمل مشتركة.

وستمتاز جميع المنازل في W رزيدنسز في دبي هاربر بالتقنيات الذكية، والتصاميم الأنيقة، والمطابخ والأدوات الصحية من أفضل العلامات التجارية، والتشطيبات الفاخرة ومساحات المعيشة الرحبة مع نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف للاستمتاع بأجمل الإطلالات. كما سيحظى المالكون بأسلوب حياة استثنائي ضمن محيطٍ أيقوني في قلب أحد أبرز أحياء الواجهات البحرية والأكثر طلباً في الشرق الأوسط.

جديرٌ بالذكر أن W رزيدنسز في دبي هاربر يتمتع بموقع مثالي ضمن أحدث مجتمع على الواجهة البحرية في دبي، ويتميز بإطلالات خلابة على نخلة جميرا، ومارينا دبي، وجزيرة بلو واترز، والبحر المفتوح. وقد تم تطوير المخطط الرئيسي لمنطقة دبي هاربر من قبل شركة شمال القابضة، حيث تحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي الراقية، ومرافق التسوق والضيافة، بالإضافة إلى محطة رحلات بحرية ومرافئ يخوت ذات مستوى عالمي.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات