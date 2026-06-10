الكويت- أعلنت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، عن توقيع إتفاقية جديدة مع شركة الاتحاد للتجارة، إحدى أبرز شركات التجزئة في الكويت، لتصبح الموزع المعتمد الغير حصري الجديد لحلولها وتقنياتها في السوق الكويتي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بدايكن في البلاد وتسريع نمو أعمالها في مجال أنظمة حجم غاز التبريد المتغير (VRV).

ويسهم هذا التعاون بتسهيل وصول العملاء إلى حلول دايكن المتطورة للتحكم بالمناخ، إلى جانب تعزيز خدماتها المحلية وتسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء في مختلف أنحاء الكويت. كما تُسهم في توسيع حضور دايكن في السوق، بما يُتيح لها الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتعزيز التعاون والتواصل مع شركائها.

وبهذه المناسبة، رحب المهندس سامر مراد، المدير الإقليمي للمبيعات لمنطقة الخليج والشرق الأدنى في شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركة الاتحاد للتجارة كموزع غير حصري معتمد لحلول دايكن في مجال التكييف المنفصل ​​وحجم غاز التبريد المتغير(VRV) وأنظمة التبريد في الكويت. واعتبر التعاون خطوة مهمة لتعزيز حضور دايكن في السوق الكويتي ودعم قدراتها في خدمة العملاء.

وأضاف مراد: "بفضل خبرتها المحلية الواسعة وعلاقاتها الراسخة في السوق، ستسهم شركة الاتحاد للتجارة في تعزيز شبكة التوزيع القائمة لدينا، وتسهيل عملية الوصول إلى حلول دايكن المتطورة في مجالات التكييف والتبريد من قبل شريحة أوسع من المشاريع والعملاء. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تسريع مستويات الاستجابة لاحتياجات العملاء، وترسيخ التزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة، ومواصلة تقديم حلول مبتكرة وموفرة للطاقة تلبي احتياجات السوق الكويتي. ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيُسهم في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا على حد سواء."

بدوره، قال جون نايت، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتجارة: "يمثل تعاوننا مع دايكن خطوةً استراتيجية مهمة نحو توسيع محفظة حلولنا في قطاع التكييف والتبريد، وتوفير تقنيات VRV عالمية المستوى في السوق الكويتي. وتنسجم المكانة العالمية التي تتمتع بها دايكن في مجالات الابتكار والكفاءة والاستدامة مع التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة للعملاء. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى دعم مختلف المشاريع التجارية والسكنية، وتوفير حلول متطورة ومستويات خدمة استثنائية تسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا في جميع أنحاء الكويت."

وتواصل تقنية VRV الرائدة من دايكن ترسيخ مكانتها كمعيار عالي لكفاءة الطاقة في المباني التجارية والسكنية. وتتميز أحدث أنظمتها الذكية بمجموعة واسعة من الوحدات الداخلية وأجهزة التحكم المصممة لتحسين الأداء في الوقت الفعلي وتوفير مستويات دقيقة من الراحة، بما يدعم الاستخدام الأكثر كفاءة واستدامة للطاقة.

ومن خلال الجمع بين خبرة دايكن العالمية والحضور الراسخ لشركة الاتحاد للتجارة في الكويت، من المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للفرص في مختلف المشاريع والقطاعات. كما ستتضمن خطط التوسع افتتاح مركز تفاعلي جديد في مجمع الجوهرة التجاري، والذي يوفر للعملاء والشركاء بيئة تفاعلية لاستكشاف أحدث تقنيات الشركة وحلولها المبتكرة.

واختتم المهندس سامر مراد حديثه قائلًا: "ستواصل دايكن تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكييف والتبريد في المنطقة، تماشيًا مع التزامها الراسخ بالاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتبني أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية تضع الإنسان في صميم أولوياتها".

ومع توسع حضورها الإقليمي واعتمادها أحدث التقنيات، وما تحظى به من ثقة واسعة في السوق، تؤكد دايكن جاهزيتها لدعم الاحتياجات المتنامية للبنية التحتية المتطورة وكفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال حلول متطورة في مجال التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية.

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