عصام النجار:

مشروع UNOIA يعيد تعريف جودة الحياة بغرب القاهرة حيث يقدم قيمة حقيقية ملموسة على أرض الواقع داخل مجتمع سكني مستدام وتجربة معيشية متكاملة بمعايير عالمية

القاهرة – أعلنت شركة Voya Development عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "UNOIA" بمدينة الشيخ زايد، باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، بالتزامن مع توقيع مجموعة من التحالفات الاستراتيجية مع 3 من أكبر وأفضل الشركات المتخصصة في مجالات الاستشارات الهندسية والتصميم وإدارة المرافق والبنية التكنولوجية، وذلك وفقًا لرؤية الشركة التي تستهدف تطوير مجتمعات سكنية عبر تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتقديم تجربة معيشية متكاملة ترتكز على جودة الحياة.

يقع المشروع على مساحة 9 أفدنة بمنطقة الثورة الخضراء على شارع النزهة في قلب مدينة الشيخ زايد، وهي من المناطق التي تشهد طلبًا متناميًا. وتتبنى الشركة من خلال المشروع إعادة طرح مفهوم "البوتيك كومبوند"، القائم على تطوير مجتمعات سكنية تقدم قيمة حقيقية ملموسة، من خلال الاعتماد على تصميم معماري متكامل، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة في استغلال المساحات، وتكامل وتنوع الخدمات، بما يلبي كافة الاحتياجات اليومية داخل مجتمع سكني متوازن.

وفي هذا السياق، قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة شركة Voya Development : "يُمثل إطلاق مشروع UNOIA تجسيدًا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على تقديم نموذج مختلف يعيد صياغة مفاهيم جودة الحياة والرفاهية في غرب القاهرة، وذلك من خلال تطوير مجتمعات سكنية مستدامة تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، عبر توفير بيئة سكنية تجمع بين الراحة والخصوصية وكفاءة الخدمات، بما يعزز من جودة التجربة المعيشية داخل المشروع."

وأضاف: "نحرص في Voya Development على تقديم تجربة معيشية شاملة تبدأ من اختيار مواقع متميزة، مرورًا بتطوير تصميمات معمارية مدروسة، وصولًا إلى إدارة وتشغيل المشروع بأعلى مستويات الكفاءة. وهو ما يدفعنا دائمًا لاختيار شركاء يمثلون الأفضل في كل تخصص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسكان، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يسهم في الارتقاء بمفهوم جودة الحياة."

وتشمل الشراكات التعاقد مع مكتب محرم باخوم (ACE) لتولي مهام الاستشاري المختص بالتصميم الإنشائي، والمسؤول عن إعداد وتطوير ومراجعة واعتماد المخططات الإنشائية والإشراف الفني على توافقها مع متطلبات المشروع والمواصفات الفنية ، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة، إلى جانب مكتب “Hafiz Consultants” المسؤول عن إعداد المخطط العام والتصميم المعماري، بما يعزز من تكامل العناصر العمرانية وتوازن توزيع المساحات داخل المشروع.

كما تعاقدت الشركة مع “A+” لإدارة وتشغيل المرافق والخدمات الفندقية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على كفاءة المشروع واستدامة مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يواكب المعايير التي تم تنفيذ المشروع وفقًا لها منذ البداية.

قال الأستاذ شحاته سيد الرئيس التنفيذي لشركة Voya Development، إن المشروع يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 65 و170 مترًا مربعًا، بتصميمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنماط الحياة. وأضاف أن المشروع يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، تشمل مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، ومساحات خضراء مفتوحة، وحمامات سباحة، ومناطق ترفيهية للأطفال، إلى جانب مبنى فندقي وخدمي متكامل يلبّي الاحتياجات اليومية للسكان داخل المشروع، بما يعزز جودة الحياة ويوفر تجربة سكنية متكاملة.

يُذكر أن شركة Voya Development تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في السوق العقاري المصري، ونجحت خلال هذه الفترة في تطوير وتسليم أكثر من 1500 وحدة سكنية في مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد، مع اعتمادها على التعاون مع كبرى بيوت الخبرة وشركاء التشغيل لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في مشروعاتها.

لمزيد من المعلومات https://voyadevelopment.com/communities/unoia/

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