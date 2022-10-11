· يأتي التمويل الجديد بعد ان وصلت فيزيتا للربحية ومن ِشأنه الإسراع من نموها وتمويل عمليات الاستحواذ والتوسع في أنحاء الشرق الأوسط و افريقيا.

· على الرغم من الصعوبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تبقى فيزيتا محل قوة من خلال خدمتها لعشرة ملايين مريض في ٨٠ مدينة لتحافظ على ربحيتها وتعود بالنفع على جميع الشركاء.

· من خلال دعمها لفيزيتا تؤكد "جلف كابيتال"، شركة الملكية الخاصة التي يقع مقرها في أبوظبي، على ثقتها بالاقتصاد المصري وبالقطاع الاستهلاكي وقطاع الرعاية الصحية، وهي مبنية على العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة.

القاهرة : أعلنت فيزيتا، منصة التكنولوجيا الصحية الرائدة في الأسواق الناشئة، عن إتمام دورة جديدة من التمويل من شأنها دعم خطط نموها من خلال صفقات الدمج والاستحواذ التي بدأت فيزيتا العمل عليها في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا بقيادة شركاء ومستثمرين يدعمون فيزيتا منذ وقت طويل وهما شركة "جلف كابيتال الاماراتية التي يقع مقرها في أبوظبي وشركة "فوستوك نيو فنتشرز" VNV Global السويدية. فمع بلوغها الربحية، تستعد فيزيتا الآن للتوسع تجاه خدمات جديدة والبحث عن فرص استحواذ في جميع أنحاء المنطقة لتمكين قاعدة أكبرمن المرضى بحلول متطورة للرعاية الصحية.

وقد صرح ألفارو أبيلا، المديرالعام لقطاع الملكية الخاصة في "جلف كابيتال: "منذ بداية علاقتنا مع فيزيتا، كانت لدينا رؤية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية في منطقتنا وتسهيل الوصول اليها من خلال الابتكار في مجال التكنولوجيا الصحية. نحن فخورون جدا بالتقدم الذي حققه المؤسس والرئيس التنفيذي أمير برسوم وفريق فيزيتا ببلوغهم الربحية في عام ٢٠٢٢ واستمرارهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية. من خلال خدمتها لعشرة ملايين مريض في ٨٠ مدينة، تحتل فيزيتا اليوم مكانة راسخة كأكبر منصة للتكنولوجيا الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتبقى مصر سوقاً هاماً بالنسبة لنا حيث افتتحنا مؤخراً مكاتبنا الإقليمية في القاهرة بهدف الاستمرار في دعم قصص النمو الناجحة كما هو الحال مع ’فيزيتا‘.”

عمدت "فيزيتا" طوال العقد الماضي على تطوير منصتها بشكل مستمر لتستبق دائماً الاحتياجات المتغيرة للمرضى الذين تخدمهم. فبعد انطلاقتها الأولى كحل لحجز مواعيد الاستشارات الطبية، ومن خلال تنويع أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، باتت "فيزيتا" اليوم نقطة رعاية شاملة تضم جميع خدمات العيادات الخارجية، لتهدي المرضى وساحة الرعاية الصحية ككل خدمات ذات جودة عالية.

قال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيزيتا: "لقد استغرق الأمر سبع سنوات لتكتسب فيزيتا ثقة خمسة ملايين مريض، عندما كانت منصة لحجز استشارات الأطباء، بينما حققت منصتنا اليوم نفس الإنجاز في أقل من عامين وذلك عندما تحولت الى مقدم للرعاية الصحية متمثلا في خدمة الصيدلية والعيادات المدارة رقميا. ان هذا الأداء الممتاز هو نتيجة حتمية لجهود جميع العاملين في فيزيتا وشركائنا من الأطباء والعيادات والصيدليات والمعامل والمساهمين والمستثمرين والذين بدونهم لما كان من الممكن تحقيق مثل هذا الإنجاز." وأضاف: "اليوم، انا ممتن جدا لشركة ’جلف كابيتال‘ وVNV Global لدعمهما واستثماراتهما التي تتيح لنا بدء رحلة تجاه آفاق جديدة من النمو ونطاق أوسع لابتكاراتنا في الشرق الأوسط وافريقيا."

قال بيورن فون سيفرس، مدير الاستثمار في VNV Global: "لقد شهدنا تقدم فيزيتا على مر السنين لتصبح رائدة في الأسواق من خلال تقديمها للخدمات الأفضل من نوعها وتبنيها لنموذج عمل مميز، بالاضافة الى القيمة العالية التي تقدمها

لمرضاها وشركائها. مع ظهور الرقمنة في جميع جوانب قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حان لفيزيتا الآن أن تتوسع سريعا بحلولها المبتكرة وتعالج التحديات اليومية التي يواجهها الملايين." وأضاف: "نحن متحمسون للشراكة مع فريق فيزيتا المتميز لدعم المرحلة المقبلة من رحلته تجاه رسم مستقبل الرعاية الصحية."

للتكيّف مع التغيرات التي أحدثها الوباء في ساحة الرعاية الصحية، قدمت فيزيتا العديد من الخدمات الجديدة التي ساهمت في دفع عجلة النمو وتحقيق الربحية والتي تشمل ما يلي:

· يعد نظام الباقات الجديد للأطباء أولى خطوات فيزيتا تجاه نظام البرمجيات كخدمات أو Software as a Service SaaS وهو نظام قائم على الاشتراك الشهري ويقدم العديد من مزايا الرعاية الصحية الرقمية لأكثر من٣٥٠٠٠ طبيب. وتقدم هذه الباقات أسعارًا محسنة لحلول متطورة من شأنها تسهيل رقمنة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها.

· قامت خدمة الصيدلية الرقمية من فيزيتا بتحسين تجربة المستهلكين في مصر عن طريق تقديم خدمة التوصيل للمنازل في المدن الرئيسية في غضون ٦٠ دقيقة. هذا وشهدت هذه الخدمة نموا في طلبات الأدوية في أنحاء القاهرة والجيزة والاسكندرية قدره خمسة أضعاف وتقدم الآن حل الروشتة الالكترونية وتتبع الموقع الجغرافي.

· تقوم فيزيتا بخلق شكل حديث لتجربة زيارة عيادة الطبيب من خلال تقديم حلولها التكنولوجية المتطورة لإدارة العيادات والتي يتم تجربتها حاليا في ٢٠ موقع في مصر. وتقدم المنصة بالفعل تحسينا في الكفاءات وزيادة في الإنتاجية لشركائها من الأطباء والعيادات.

· قامت خدمة جمع عينات التحاليل من المنزل خلال ساعتين بتوسيع نطاق حلول فيزيتا المتطورة في القاهرة والجيزة وقدمت للمرضى رعاية صحية ذات طابع سريع وسلس.

ستسمح ربحية فيزيتا المتزايدة والدورة الأخيرة من التمويل بالإسراع بطرح خدماتها المستقبلية واستهداف مجالات جديدة للنمو، بما في ذلك التوسع من خلال صفقات الدمج والاستحواذ في جميع انحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، ليكون هذا التطور بمثابة تأكيد على التزام فيزيتا بتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بأفضل حلول التقنيات الصحية وإحداث تحول ايجابي في قطاع الرعاية الصحية.

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نبذة عن فيزيتا

فيزيتا هي نقطة رعاية شاملة ، تقدم تجارب رقمية مريحة و غير مسبوقة للمرضى من خلال ٣ خدمات رئيسية و هي خدمة حجز استشارات الأطباء و خدمة الصيدلية بالاضافة الى خدمات التشخيص كالتحليل و الأشعة.

من خلال منصة فيزيتا الرقمية، يمكن ل ١٠ ملايين مريض البحث عن مقدمي الرعاية الصحية و اختيارهم و حجز مواعيد معهم بناء على تقييمات حقيقية من المرضى، و المواعيد المتاحة و موقع العيادة و رسوم الكشف وشركة التأمين الصحي، و ذلك من خلال شبكة تضم أكثر من ٥٠٠٠٠ من أكفأ الأطباء في ٤٣ تخصص طبي.

باستخدام التطبيق، يستطيع المرضى حجز مواعيد الاستشارات اما في العيادة أو في المنزل. هذا و يستطيعون أيضا حجز خدمة تحصيل العينات المعملية في أقل من ساعتين و طلب الادوية و تحديد موعد توصيلها للمنزل خلال ٦٠ دقيقة باستخدام خدمة الصيدلية. لمعرفة المزيد عن فيزيتا، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني أوLinkedIn: @Vezeeta

لتوجيه الاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

بشاير الريدي bashayer.alridi@vezeeta.com

هاتف: 01011310069+2

نبذة عن "جلف كابيتال"

جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من ستة عشرة عاماً في أسواق النمو في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والأسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو @gulfcapital :Linkedin

تواصل إعلامي

بروج للاستشارات

رندة مزاوي

3403005 4 971+ randa@boroujconsulting.com

نبذة عن Global VNV

تجمع VNV Global بين رأس المال الصبور والشركات المؤثرة على الشبكة لتحقيق النطاق الذي يدفع الربحية على المدى الطويل. نحن مستثمرون انتهازيون في نماذج الأعمال التي تبني خنادق قوية. يتم إدراج الأسهم العادية لـ VNV Global في Nasdaq Stockholm ، قطاع Mid Cap ، مع مؤشر VNV.

لمزيد من المعلومات حول VNV Global ، تفضل بزيارة www.vnv.global أو LinkedIn @ Vnv-global-ltd

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دينيس محمد

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