القاهرة: في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز منظومة الاتصال المؤسسي وتطوير استراتيجيات التواصل الإعلامي، قامت vivo مصر بتعيين رغدة عامر رئيسًا لقطاع العلاقات العامة والاتصال.

وتتمتع رغدة عامر بخبرة مهنية واسعة في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث شغلت سابقًا منصب مدير العلاقات العامة بشركة OPPO مصر.

وأسهمت خلال تلك الفترة في إدارة العديد من الأنشطة الإعلامية وتطوير استراتيجيات التواصل المؤسسي، بما عزز من حضور الشركة في السوق المصري، إلى جانب دورها في بناء علاقات قوية مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية، والمشاركة في تنظيم عدد من الفعاليات وإطلاقات المنتجات التي استهدفت تعزيز تواصل الشركة مع عملائها وشركائها.

وخلال مسيرتها المهنية، ساهمت عامر في إبراز دور شركات التكنولوجيا العالمية في مصر وتعزيز الابتكار ودعم التصنيع المحلي. ويأتي تعيينها في وقت يشهد سوق الهواتف الذكية نموًا ملحوظًا ومنافسة قوية، حيث تسعى شركة vivo لتعزيز حضورها من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تقود رغدة عامر خلال المرحلة المقبلة جهود تطوير استراتيجية الاتصال والعلاقات الإعلامية للشركة، بما يسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية لشركة vivo في مصر، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم خطط الشركة للنمو والتوسع في السوق المحلي.

-انتهى-

#بياناتشركات