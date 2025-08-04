دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن شراكة استراتيجية مع شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق خدمة "Remit!" الجديدة للتحويلات المالية الفورية عبر الحدود. وتستند الخدمة إلى منصة "Visa Direct"، حيث تتيح للمتعاملين في مصرف أبوظبي الإسلامي إرسال الأموال إلى أكثر من 11 مليار بطاقة ومحفظة رقمية وحساب مصرفي حول العالم، ليصبح بذلك أول مصرف في العالم يقدّم هذا النطاق من الانتشار.

وتستهدف الخدمة الجديدة تمكين الأفراد من إجراء تحويلات مالية عبر الحدود بصورة فورية وآمنة وسلسة، سواء لدعم أسرهم أو تلبية احتياجاتهم الشخصية أو غيرها من الأغراض.

كما تعكس هذه الشراكة النهج الشامل لشركة Visa نحو تعزيز قدرات التحويل الفوري للأموال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد الطلب من قبل المتعاملين على حلول رقمية لتحويل الأموال إلى الخارج. وتُسهم هذه الشراكات في تحديث البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة وتعزيز الشمول المالي.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تشكل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي وتقديم خدمات مالية تركّز على احتياجات المتعاملين. ونفخر بأننا أول مصرف يطلق هذه الخدمة على مستوى العالم، لنوفر لمتعاملينا وسيلة سلسة وآمنة لإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم."

من جانبها، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: "تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم نشاطاً في مجال التحويلات المالية. ففي دولة الإمارات وحدها، يُجري المستهلكون تحويلات مالية إلى الخارج بمعدل 1.4 مرات شهرياً. وهو مؤشر واضح على الطلب المتزايد على التحويلات السريعة والآمنة والموثوقة. ومن خلال شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نعمل على توسيع نطاق منصة Visa Direct لتوفير إمكانية التحويل الفوري للأموال للمزيد من الأفراد والشركات في المنطقة."

ويأتي إطلاق الخدمة في وقت يشهد طلباً متزايداً على حلول التحويل الدولي السريع والشفاف في منطقة الخليج. ووفقاً لدراسة Visa حول التحويلات المالية لعام 2025، يجري 95% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات تحويلات مالية إلى الخارج مرة واحدة على الأقل في السنة. ومن بين هؤلاء، يفضّل 63% إجراء التحويلات رقمياً من مواقع فعلية، بينما يرى ما يقرب من نصف المشاركين أن الأمان والخصوصية والسرعة هي العوامل الأساسية التي تدفعهم لاختيار الطرق الرقمية.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، مثل الرسوم المرتفعة والاضطرار إلى زيارة موقع فعلي أو فرع لإتمام عملية التحويل، وهي من أبرز النقاط التي أبدى المستهلكون استياءهم منها، حيث أفاد أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة بدولة الإمارات بأنهم واجهوا هذه المشكلات عند إرسال الأموال.

وقد تم تصميم Visa Direct لمعالجة هذه التحديات، حيث تتيح هذه الشبكة العالمية لحركة الأموال من Visa إجراء تحويلات فورية وآمنة إلى البطاقات والمحافظ الرقمية والحسابات المصرفية حول العالم. ومن بين الحلول التي تقدمها المنصة أيضاً Visa+، والتي تتيح للمؤسسات المالية والشركات إرسال الأموال باستخدام رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني للمستلم دون الحاجة لإدخال بيانات الحساب المصرفي الكاملة. وتُستخدم هذه التقنية حالياً في أسواق رئيسية بمنطقة الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات وقطر والبحرين، لتبسيط مجموعة واسعة من الاستخدامات، من المدفوعات بين الأفراد إلى التحويلات بين الشركات والتحويلات المالية عبر الحدود.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر @VisaCEMEA.

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