دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مستشفى فقيه الجامعي (FUH)، وبالتعاون مع شركة Verita Neuro، عن إطلاق أول برنامج للتحفيز فوق الجافية (Epidural Stimulation) في الشرق الأوسط لعلاج إصابات الحبل الشوكي، وذلك في إنجاز طبي يُعد تحولاً نوعياً في أساليب علاج هذه الإصابات المعقدة. ويعزز هذا البرنامج الريادي مكانة دبي كوجهة عالمية للعلاج العصبي المتقدم، من خلال توفير حلول مبتكرة لم تكن متاحة سابقاً في المنطقة.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث وعضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي:

"يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع Verita Neuro التزامنا بتقديم رعاية عالمية المستوى قائمة على الأدلة العلمية داخل دولة الإمارات. إن إدخال تقنية التحفيز فوق الجافية في مستشفى فقيه الجامعي يعني أن مرضى إصابات الحبل الشوكي لم يعودوا بحاجة للسفر إلى الخارج للحصول على إعادة التأهيل العصبي المتقدم. وبالشراكة مع Verita Neuro، نعيد اليوم تعريف معايير الرعاية في الشرق الأوسط، ونُعيد للمرضى القدرة على الحركة والاستقلالية والأمل."

وتواصل مستشفى فقيه الجامعي ترسيخ حضورها في مجال العلاجات المبتكرة، بما يعزز رسالتها بتقديم أعلى مستويات الرعاية في دبي وخارجها.

من جانبه، قال جوليان أندرييز، الرئيس التنفيذي لشركة Verita Neuro:

"تُعد Verita Neuro رائدة عالميًا في إعادة ربط المسارات العصبية بما يساعد المرضى على استعادة الحركة الإرادية ووظائف الجسم الحيوية. ويُعد مستشفى فقيه الجامعي، كأحد أبرز المراكز الطبية الأكاديمية في المنطقة، الشريك المثالي لتقديم هذه العلاجات المتقدمة في الشرق الأوسط، ويسعدني جداً هذا التعاون."

وأضاف الدكتور ناصر مجيد، المدير الطبي لشركة Verita Neuro:

"تُعد البنية التحتية الطبية المتقدمة في دبي البيئة المثالية لتقديم علاج التحفيز فوق الجافية بتقنيتنا الخاصة، مما يتيح استعادة الوظائف العصبية بشكل شخصي وحياتي ومؤثر في قلب الشرق الأوسط."

ملخص التقنية: أمل جديد لمرضى إصابات الحبل الشوكي

تعتمد تقنية التحفيز فوق الجافية على إجراء جراحي لزرع جهاز تحفيز عصبي فوق البنى الخلفية للحبل الشوكي القطني، حيث يرسل الجهاز نبضات كهربائية تصل بين إشارات الدماغ والأنسجة العصبية الواقعة أسفل مستوى الإصابة.

ويتيح هذا "الجسر العصبي" إمكانية:

استعادة الحركة الإرادية

استعادة القدرة على الوقوف واتخاذ خطوات مدعومة

تحسين التحكم بالأمعاء والمثانة

تخفيف التشنجات والصلابة العضلية

تحسين الوظائف اللاإرادية

ويمكن زراعة الجهاز في حالات الإصابة الكاملة أو الجزئية، ويتم التحكم به عبر وحدة صغيرة الحجم لا تتجاوز حجم الهاتف المحمول.

ويرتكز بروتوكول Verita Neuro العلاجي على استعادة الحركة لدى المرضى وتمكينهم من الوقوف والمشي بخطوات مدعومة وتحسين وظائفهم الحيوية.

نبذة عن مستشفى فقيه الجامعي

يُعد مستشفى فقيه الجامعي منشأة صحية وتعليمية متطورة تابعة لمجموعة فقيه هيلث، ويجمع بين الرعاية السريرية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

يقع المستشفى في واحة دبي للسيليكون بسعة 350 سريرًا، ويوفر خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية باستخدام أحدث الأنظمة الذكية وتقنيات التشخيص المتقدمة.

ويهدف المستشفى—بصفته مؤسسة تعليمية—إلى تدريب الأجيال القادمة من الأطباء وتطوير مهارات الكوادر الصحية وجلب أحدث الأبحاث لمرضاه.

للمزيد، يُرجى زيارة:

https://www.fakeeh.health/

نبذة عن Verita Neuro

تُعد Verita Neuro، التابعة لمجموعة Verita Healthcare، رائدة عالميًا في العلاجات المتقدمة لإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ، والسكتات الدماغية. وهي أول جهة عالمية تقدم تقنية التحفيز فوق الجافية خارج نطاق التجارب السريرية، وتجمع في بروتوكولاتها بين التحفيز العصبي والعلاجات التجديدية وإعادة التأهيل المكثف لخدمة مرضى من أكثر من 50 دولة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات