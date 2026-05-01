دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "VaultsPay"، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن تعاون استراتيجي مع ماستركارد، في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز قدرات المدفوعات الرقمية ودعم الشمول المالي في الإمارات.

ومن خلال هذا التعاون، ستستفيد "VaultsPay" من البنية التحتية والتقنيات العالمية لماستركارد لإصدار بطاقات دفع افتراضية ومادية، بما يوسع محفظتها الشاملة من الحلول الرقمية وحلول الاستحواذ والخدمات الموجهة للعملاء.

ويتيح هذا التعاون لشركة "VaultsPay" تقديم مجموعة متنوعة من منتجات البطاقات المصممة لتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء والشركات. ومن خلال دمج نظام ماستركارد الآمن والقابل للتوسع والمعترف به عالمياً، ستتمكن "VaultsPay" من تقديم حلول دفع سلسة وموثوقة ومبتكرة، تمكّن العملاء في بيئات البيع بالتجزئة والرقمية على حد سواء.

ويؤكد هذا التعاون التزام الطرفين المشترك بدفع عجلة الاقتصاد غير النقدي ودعم رؤية الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متطورة. كما يسهم في تسريع اعتماد تجارب دفع آمنة وسلسة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال.

وقال سعادة علي حمد مبارك المهيري، رئيس مجلس إدارة "VaultsPay" :"يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد خطوة محورية نحو إعادة صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية. معاً، نقود الابتكار الذي يعزز الشمول المالي ويوفر وصولاً أسرع إلى منتجات مالية حديثة وآمنة للعملاء والشركات."

من جهتها، قالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "في ماستركارد، نحرص على تمكين شركات التكنولوجيا المالية مثل "VaultsPay" بالأدوات والتقنيات اللازمة لتعزيز منظومة الدفع المحلية. وبناءً على التزامنا بربط وحماية 500 مليون شخص وشركة صغيرة إضافية بحلول عام 2030، يؤكد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لدفع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي عبر حلول دفع آمنة وسهلة الوصول للعملاء."

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

