تعلن منصة رين، منصة الأصول الرقمية المرخصة والرائدة في الشرق الأوسط، أن فرعها في دبي، Rain MENA FZE، قد حصل على موافقة مبدئية (IPA) من سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات التداول والوساطة والتداول بالهامش. تشكل هذه الموافقة دخول رين إلى سوق دبي في إطار العمل التنظيمي لـ VARA، حيث تكمل رين مسيرتها في الحصول على التراخيص في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع الحصول على الموافقة المبدئية من VARA، تمتلك رين الآن جميع التراخيص التنظيمية المتاحة لمنصات الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي: مصرف البحرين المركزي (CBB)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM FSRA)، وسُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي.

يسمح هذا الترخيص المبدئي لشركة رين بالمضي قدماً نحو الحصول على ترخيص كامل من سُلطة التنظيم في دبي (VARA) والبدء في الاستعداد التشغيلي لخدمات منصة التداول، وخدمات الوساطة، والتداول بالهامش في دبي، شريطة استيفاء الشروط المتبقية التي تفرضها السُلطة التنظيمية. وحيث أن هذه الموافقة تتيح لشركة رين تقديم خدمات التداول بالهامش في دبي، فإنها تعمل على توسيع نطاق الخدمات المتاحة لقاعدة عملائها في المنطقة.

”يعتبر الامتثال للوائح التنظيمية أساس الثقة في هذا القطاع. ويعد حصولنا على جميع التراخيص الحالية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي من مصرف البحرين المركزي (CBB) وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) والآن سُلطة تنظيم الأوراق المالية في دبي (VARA) نتيجة مباشرة للمعايير التي قمنا بترسيخها في رين. وهذا يعني أن عملائنا يمكنهم إجراء معاملاتهم في جميع أنحاء المنطقة عبر منصة واحدة موثوقة.”

نبذة عن رين

رين هي شركة رائدة في مجال الوساطة وحفظ الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تأسست في عام 2017

رين حاصلة على الترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي ( CBB ) وسوق أبوظبي العالمي ( FSRA )، ومسجلة لدى MASAK (تركيا)، وستتبعها قريباً المزيد من الجهات التنظيمية

يبلغ عدد مستخدمي رين أكثر من 2 مليون مستخدم

تجاوز حجم التداول الإجمالي الذي قامت بمعالجته رين منذ تأسيسها 11 مليار دولار

