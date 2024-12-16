إنجاز تنظيمي: أثبتت بيتباندا التزامها بمنهجية الامتثال التنظيمي باعتبارها المنصة الأوروبية الأكثر تنظيماً وموثوقية للعملات المشفرة، وهي الآن تعرض قدرتها على نشر هذا النهج عالمياً من خلال حصولها على موافقة مبدئية من VARA.

التوسع في الشرق الأوسط: تعزز الشركة حضورها الدولي وتؤكد التزامها بالمنطقة من خلال افتتاح أول مكتب لها خارج أوروبا في دبي.

الجاهزية للمستقبل: عند الحصول على الترخيص التشغيلي، ستقدم بيتباندا مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائها من الشركات والمستثمرين الأفراد في الإمارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل بيتباندا، المنصة الرائدة للعملات المشفرة في أوروبا، توسيع نموها العالمي بحصولها على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) خلال أقل من ثمانية أشهر من تقديم الطلب. وبمجرد حصولها على الترخيص الرسمي، ستبدأ بيتباندا عملياتها في الإمارات تحت اسم بيتباندا بروكر مينا DMCC، معلنةً دخولها إلى الأسواق خارج أوروبا وتأكيد مكانتها كجهة عالمية موثوقة في مجال الأصول الرقمية.

مع تزايد مكانة الإمارات كمركز رئيسي للتمويل الرقمي وتداول العملات المشفرة، يعكس حصول بيتباندا على الموافقة المبدئية من VARA طموحها لقيادة التبني العالمي للأصول الافتراضية المنظمة. ويأتي هذا التوسع بعد سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك افتتاح مكتبها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتعيين فريق من الخبراء الإقليميين، وبناء شراكات مع مؤسسات مالية مثل بنك رأس الخيمة الوطني وكوين مينا، إحدى أبرز منصات العملات المشفرة المرخصة في الإمارات.

وقال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبيتباندا: "لقد بنينا في أوروبا سمعة كأكثر منصة أصول رقمية موثوقية وتنظيماً. واليوم، نحن نوسع هذا النموذج الموثوق عالمياً، مع جعل دبي والإمارات منصة استراتيجية للتوسع الدولي. الفرص هنا هائلة، ونحن في موقع متميز للاستفادة منها سواء كوسيط أوروبي رائد أو كمزود للبنية التحتية في مجال الأصول الرقمية."

وتتميز الإمارات بإطارها التنظيمي المتقدم ومكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، مما يجعلها الخيار الأمثل لأول خطوة خارج أوروبا لبيتباندا. كما أن إرشادات VARA التنظيمية القوية تعزز الابتكار مع إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين، وهي مبادئ تتماشى تماماً مع رسالة بيتباندا لتوفير حلول أصول رقمية آمنة وسهلة الوصول عالمياً.

وأضاف فابيان راينيش، المستشار العام لشركة بيتباندا: "يعكس حصولنا على الموافقة المبدئية من VARA في أقل من ثمانية أشهر فعالية الإطار التنظيمي التقدمي للهيئة والتزام بيتباندا بالامتثال والابتكار. وعلى مدى أكثر من عقد، أثبتنا أن منهجيتنا القائمة على الامتثال أولاً هي المسار الوحيد للنمو المستدام والمسؤول في هذا القطاع. ونحن الآن نوسع هذا النهج ليشمل أسواقاً جديدة خارج أوروبا."

يعكس توسع بيتباندا التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي ودعم التبني العالمي للأصول الرقمية. وبفضل سجلها كأكثر منصة مشفرة تنظيماً في أوروبا وتركيزها على تلبية متطلبات الامتثال، فهي مؤهلة لتقديم تجربة آمنة وسلسة للمستثمرين في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

ومع توسعها في الشرق الأوسط، تتخذ بيتباندا خطوة حاسمة نحو حضور عالمي شامل، مؤكدةً دورها الرائد في تعزيز تبني الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 500 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. ويجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

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