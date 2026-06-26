جدة، المملكة العربية السعودية, أعلنت اليوم شركة Valvoline™ Global Operation، العلامة الأولى في زيوت المحركات والرائدة عالمياً في ابتكار حلول للسيارات والحلول الصناعية، عن بدء العمليات التجارية للكيان الجديد الذي تم تأسيسه تحت اسم شركة Valvoline by Aramco العربية لزيوت التشحيم.(ValCo)

ويجمع إطلاق شركة (ValCo) بين خبرات Valvoline by Aramco العالمية في الابتكار والمنتجات والخبرات الفنية في مجال زيوت التشحيم، والقدرات التجارية والتشغيلية المحلية، لدعم العملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح صامويل راوداليس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Valvoline Global Operations في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "تمثل ValCo خطوة استراتيجية محورية ضمن خطتنا للتوسع العالمي؛ حيث توحد إرثنا العريق في الأداء والابتكار والفهم العميق بالأسواق المحلية، بما يمكّننا من تقديم حلول زيوت التشحيم العالمية بكفاءة أعلى ".وأضاف: "سيقدّم فريق ValCo قدرات فنية متقدمة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، مع ضمان إتاحة منتجاتنا ذات الجودة العالية بسهولة لكلٍ من المستهلكين وشركائنا التجاريين في المملكة العربية السعودية".

يقع المقر الرئيسي لشركة ValCo في جدة، حيث ستكون بمثابة المقر الإقليمي لشركة Valvoline by Aramco في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دورها كمركز فرعي يدعم العمليات والمهام التشغيلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيضم المكتب الإقليمي الجديد الأقسام التجارية والتشغيلية الرئيسية، بما في ذلك المبيعات، والتسويق، والعمليات، والموارد البشرية.

نبذة عن Valvoline™ Global Operations

بصفتها المبتكر الأول لزيوت المحركات المعتمدة عالمياً، تقود Valvoline Global اليوم الجيل الجديد من حلول التنقل الذكي عبر أكثر من 80,000 نقطة توزيع تخدم عملاءها في ما يزيد عن 140 دولة. وتستند الشركة إلى إرث من الريادة والابتكار يمتد لنحو 160 عاماً، لتقدم لشركائها حول العالم أفضل الحلول والخدمات في قطاعي السيارات والصناعة.

ومع تقديمها حلولًا تغطي مختلف أنواع المحركات وأنظمة نقل الحركة — من المركبات ذات الأميال المرتفعة والمحركات الثقيلة إلى المركبات الكهربائية — تواصل Valvoline Global دعم قطاع السيارات عبر منتجات وحلول متقدمة، إلى جانب توسيع نطاق حلولها لنقل الحرارة لتشمل تطبيقات الحوسبة عالية الأداء.

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تُعد Valvoline™ علامة تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Valvoline Global أو الشركات التابعة لها، فيما تعود ملكية العلامات التجارية الأخرى المذكورة إلى أصحابها.

ويأتي أي ذكر لـ " زيت المحركات الأصلي" في هذا المقال ضمن سياق الاحتفاء بإرث Valvoline by Aramco باعتبارها أول علامة تجارية أمريكية لزيوت المحركات.

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