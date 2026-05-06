أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة " الاتحاد للأدوية" التابعة لمبادلة بايو، عن توقيع اتفاقية مع Valeo Health لإطلاق قناة إلكترونية مخصصة لمنتجات صحة المستهلكين، في إطار جهودها لتعزيز حضورها في قنوات التوزيع الالكترونية، ودعم وتسريع استراتيجيتها في الوصول إلى المستهلكين بشكل أكثر سهولة ومرونة.

وُقعت الاتفاقية من قبل خالد الكاف، مدير عام الخدمات اللوجستية والدوائية في مبادلة بايو، وسونديب سينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Valeo Health ، وذلك بحضور حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي في مبادلة بايو. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطط مبادلة بايو للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية، حيث ستتولى Valeo Healthدور الشريك الحصري للقناة الالكترونية. وبموجب الاتفاقية، سيتم إتاحة منتجات شركة "الاتحاد للأدوية" الحالية ضمن فئتي العافية والعمر الصحي المديد عبر القنوات الإلكترونية. وتعكس هذه الشراكة التزام مبادلة بايو بتعزيز الوصول إلى منتجات طبية ومنتجات العافية عالية الجودة على مستوى المنطقة، إلى جانب تنويع قنوات التوزيع بما يتماشى مع التحولات المتطورة في تفضيلات المستهلكين نحو حلول الرعاية الصحية الالكترونية الأكثر سهولة ويسر في الوصول.

وتُعد Valeo Health منصة رائدة في مجال الرعاية الصحية الالكترونية، حيث تقدم خدمات رعاية منزلية متكاملة عبر مختلف مراحل الحياة، تشمل المكملات الغذائية، الفحوصات المخبرية، العلاجات الوريدية، وبرامج العمر الصحي المديد وإدارة الوزن. وتعمل الشركة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مدعومة بمنظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 6,000 منتج.

