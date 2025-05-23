حساب واحد ومحفظة واحدة نحو الأصول الرقمية والتقليدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، خاصية التداول المباشر لأهم الأسهم العالمية باستخدام عملة USDT، في خطوة استثنائية تؤسس جسراً يربط بين مجالي التمويل التقليدي واللامركزي. ويندرج هذا الابتكار ضمن حزمة منتجات Bybit Gold & Forex (MT5) التي تعد توسعة استراتيجية من منصة Bybit، في حين يتيح إمكانية التداول المباشر لـ 78 من الأسهم العالمية الأكثر استقطاباً للاهتمام بما يشمل آبل (Apple – $AAPL)، وتيسلا (Tesla – $TSLA)، وميتا (Meta – $META)، وإنفيديا (Nvidia – $NVDA)، وأمازون (Amazon – $AMZN)، وجميعها بدعم من عملة USDT. ويمكن للمستخدمين الآن بفضل هذه الخطوة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق التقليدية مثل أسواق الأسهم، والذهب، والنفط، المؤشرات، والفوركس، دون الحاجة للعملات التقليدية أو وجوب الخروج من منظومة العملات الرقمية.

ومن إطلاق هذا الابتكار الجديد، باتت Bybit المنصة الأولى والوحيدة بين منصات تداول العملات الرقمية الكبرى التي توحد بين تداول العملات الرقمية والأسهم والأصول التقليدية تحت سقف واحد، موفرةً تجربة تداول سلسلة عبر مختلف فئات الأصول من حساب واحد ومحفظة واحدة. وسواءً للباحثين عن المكاسب والأرباح، أو الساعين للتحوط من المخاطر، أو مجرد التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية، يوفر هذا التحديث الجديد للأسواق العالمية تجربة مشابهة لتداول العملات الرقمية من ناحية السرعة والبساطة والمرونة.

ومن البيتكوين إلى وول ستريت وغير ذلك، يمكن للمتداولين عبر منصة Bybit اغتنام الفرص السانحة في الأسواق الرقمية والتقليدية بمرونة عالية، مع الاستفادة من قوّة العملات الرقمية المستقرة للوصول إلى مجموعة شاملة من الفرص العالمية بشكل سريع ومباشر.

ويبشر هذا الابتكار بتحولا جذري في قطاع الاستثمار والتداول للأسباب التالية:

الوصول إلى أبرز الأسهم العالمية: بما في ذلك آبل (Apple – $AAPL)، وتيسلا (Tesla – $TSLA)، وميتا (Meta – $META)، وإنفيديا (Nvidia – $NVDA)، وأمازون (Amazon – $AMZN)، وغير ذلك الكثير، وجميعها متاحة الآن عبر Bybit Gold & FX (MT5).

منصة واحدة لكل أنواع التداول: تداول العملات الرقمية، والأسهم، والذهب، والنفط، والمؤشرات، والفوركس باستخدام عملة USDT فقط.

تداول سلس بسرعة تداول العملات الرقمية: لا حاجة إلى العملات التقليدية، ولا وجود لأي قيود، فقط التداول بحرية كاملة.

وسواء رغب المستخدم بالتحوّط من تقلبات أسواق العملات الرقمية عبر الذهب، أو المضاربة على النفط أو الفوركس، أو الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا، فإن منتج Bybit Gold & Forex (MT5) المحسن يفتح الباب واسعاً أمام تجربة مالية موحّدة بكل المقاييس.

وول ستريت يلتقي بالويب 3.0: عرض الإطلاق لفترة محدودة

احتفالاً بهذا الإنجاز السباق، تطلق Bybit حملة "وول ستريت يلتقي بالويب 3.0" (Wall Street meets Web3)، وتسري من 2 ولغاية 15 يونيو الساعة 10:00 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث سيحظى المستخدمون بخصم نسبته 50% على رسوم تداول الأسهم عبر Bybit Gold & FX. وتقدم هذه الحملة فرصة مثالية لاستكشاف مستقبل القطاع المالي، حيث تلتقي شفافية العملات الرقمية بإرث وول ستريت، بنصف التكلفة.

حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 70 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.

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